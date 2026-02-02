Έχει επισκεφτεί όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά υπάρχει μία που δεν θα επέστρεφε ποτέ

Ταξιδιώτης που έχει επισκεφτεί όλες τις χώρες του κόσμου επισημαίνει μια πόλη στην οποία δεν θα επέστρεφε.

Στα 25 του χρόνια, ο Κάμερον Μόφιντ έχει καταφέρει ένα κατόρθωμα που είναι εφικτό για ελάχιστους: να ταξιδέψει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Το ενδιαφέρον του για τη γνωριμία με άλλους πολιτισμούς ξεκίνησε από μικρή ηλικία, τροφοδοτούμενο από μια διαρκή περιέργεια για το πώς ζουν οι άνθρωποι σε μακρινούς τόπους, μια προσωπική ανησυχία.

Η ιδέα να αναλάβει αυτή την πρόκληση πήρε μορφή κατά το πρώτο έτος των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, όταν διάβασε ένα άρθρο που ανέφερε ότι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ταξιδέψει στο διάστημα απ’ ό,τι σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Αυτό το στοιχείο ήταν καθοριστικό για να θέσει έναν στόχο που ξεπερνούσε τον τουρισμό και μετατράπηκε σε μια μορφή προσωπικής υπέρβασης.

Για να υλοποιήσει το σχέδιό του, ο Μόφιντ αποταμίευε συστηματικά κατά τα πανεπιστημιακά του χρόνια, ενώ εργαζόταν στον τομέα του μάρκετινγκ. Μετά την αποφοίτησή του, ξεκίνησε ένα ταξίδι που τον οδήγησε σε ζώνες συγκρούσεων, απομακρυσμένα νησιά και ιστορικούς τόπους. Τον Απρίλιο του 2025 έφτασε στην 195η χώρα του, τη Βόρεια Κορέα, ένα ορόσημο που επιβεβαιώθηκε από τη διεθνή ταξιδιωτική κοινότητα NomadMania.

Συστάσεις και ένας αποκλεισμός

Αφού ολοκλήρωσε το ταξίδι του, ο νεαρός ταξιδιώτης ανέφερε ορισμένες πόλεις που θεωρεί ξεχωριστές. Ανάμεσά τους είναι το Σίδνεϊ, για τον ανοιχτό χαρακτήρα των κατοίκων του και το φυσικό του περιβάλλον. Μια άλλη είναι η Βαλέτα, για τον ιστορικό της πλούτο που συγκεντρώνεται σε μικρό χώρο. Επίσης πρότεινε το Κράμπι, στην Ταϊλάνδη, που τον εντυπωσίασε με τη δύναμη των τοπίων του και την τοπική εμπειρία.

Όμως δεν του άφησαν όλοι οι προορισμοί την ίδια εντύπωση. Αν και η παραμονή του στην Ινδία του προσέφερε σημαντικές πολιτισμικές εμπειρίες, ο Μόφιντ δηλώνει ότι το Νέο Δελχί δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του. «Χαίρομαι που πήγα, και η Ινδία συνολικά μου άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα. Όμως αν σχεδίαζα άλλο ταξίδι, δεν θα ήταν στη λίστα μου», ανέφερε ο Κάμερον στο Yahoo. Η ρύπανση, η συνεχής κυκλοφορία και η έλλειψη σημείων που να του φαίνονται ιδιαίτερα ελκυστικά τον οδηγούν να διαβεβαιώσει ότι αυτή η πόλη δεν θα ήταν στις προτεραιότητές του σε ένα επόμενο ταξίδι.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ