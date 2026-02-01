Σφοδρά επεισόδια σε διαδήλωση στο Τορίνο: Σάπισαν στο ξύλο αστυνομικό με σφυρί (vid)

Βίαιες συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία σημειώθηκαν στο Τορίνο κατά πορείας για εκκένωση κατειλημμένου χώρου, με τραυματισμούς αστυνομικών.

Σοβαρά επεισόδια καταγράφηκαν στο Τορίνο, όταν ομάδα διαδηλωτών με καλυμμένα πρόσωπα συγκρούστηκε με αστυνομικές δυνάμεις στο πλαίσιο κινητοποίησης που συνδέεται με την εκκένωση του κοινωνικού κέντρου Ασκατασούνα.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, χρησιμοποιήθηκαν βίαιες μέθοδοι και προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές.

Το βίντεο με τον τραυματισμό αστυνομικού: Τον χτυπούσαν με σφυρί

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε βίντεο που μεταδόθηκε από ιταλικά ΜΜΕ και κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο, στο οποίο αστυνομικός εμφανίζεται πεσμένος στο οδόστρωμα να δέχεται επίθεση από διαδηλωτές.

Όπως αναφέρθηκε, χτυπήθηκε με κλωτσιές και αντικείμενο τύπου σφυριού. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έλαβε ιατρική φροντίδα και η κατάστασή του δεν θεωρείται κρίσιμη.

Quanto accaduto oggi a Torino, durante il corteo degli antagonisti contro lo sgombero dello stabile Askatasuna, è grave e inaccettabile.



Uno sgombero legittimo di un immobile occupato illegalmente è stato usato come pretesto per scatenare violenze, incendi, lanci di bombe carta… pic.twitter.com/AtVLzMVxfD — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 31, 2026

Ιταλικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι τραυματίες ανέρχονται περίπου σε τριάντα, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε περίπου δέκα προσαγωγές ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στα βίαια επεισόδια.

Η ανάρτηση της πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, για τα επεισόδια

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε τα γεγονότα «σοβαρά και απαράδεκτα», υποστηρίζοντας ότι μια νόμιμη επιχείρηση εκκένωσης χρησιμοποιήθηκε ως αφορμή για επιθέσεις, εμπρησμούς και χρήση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

Όπως τόνισε: «Οι εικόνες του αστυνομικού που δέχθηκε την επίθεση μιλούν από μόνες τους. Δεν είναι διαδηλωτές, αλλά άτομα που ενεργούν ως εχθροί του κράτους».

I compagni di quelli che ieri hanno bloccato presentazione #Remigrazione stanno mettendo a ferro e fuoco Torino insieme ai Maranza. Non basta sgomberarli, i teppisti di sinistra devono essere messi fuorilegge e i loro protettori nel Palazzo arrestati #Askatasuna pic.twitter.com/AHaFwUthBX January 31, 2026

Επικοινωνία Ματαρέλα με τον υπουργό Εσωτερικών

Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, επικοινώνησε με τον υπουργό Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι, ζητώντας να μεταφερθεί μήνυμα συμπαράστασης προς τον τραυματισμένο αστυνομικό και προς όλα τα μέλη των σωμάτων ασφαλείας που τραυματίστηκαν στα επεισόδια.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ