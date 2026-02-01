Το υποβρύχιο megadron των ΗΠΑ που μπορεί να διασχίσει ωκεανούς χωρίς πλήρωμα

Έχει μήκος 26 μέτρα, αυτονομία άνω των 12.000 χιλιομέτρων και σχεδιάστηκε για αποστολές μηνών στα βάθη της θάλασσας, χωρίς άνθρωπο πάνω του.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν ένα από τα πιο προηγμένα μη επανδρωμένα υποβρύχιο μέσο που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Ονομάζεται Orca XLUUV και πρόκειται για ένα τεράστιο υποβρύχιο drone, ικανό να επιχειρεί αυτόνομα για μήνες και να καλύπτει αποστάσεις που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδιανόητες για μη επανδρωμένα συστήματα.

Με μήκος περίπου 26 μέτρα, το Orca ανήκει στην κατηγορία των Extra Large Unmanned Undersea Vehicles. Σχεδιάστηκε από τη Boeing σε συνεργασία με τη Huntington Ingalls Industries για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, με στόχο να επεκτείνει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου χωρίς να απαιτείται παρουσία πληρώματος.

Υποβρύχια αυτονομία για μήνες

Το Orca μπορεί να διανύσει περισσότερα από 12.000 χιλιόμετρα κάτω από το νερό, λειτουργώντας πλήρως αυτόνομα. Διαθέτει υβριδικό σύστημα πρόωσης, που βασίζεται σε μπαταρίες λιθίου, οι οποίες επαναφορτίζονται από γεννήτριες ντίζελ όταν το όχημα αναδύεται στην επιφάνεια.

Η δυνατότητα παραμονής σε αποστολή για μεγάλα χρονικά διαστήματα το καθιστά ιδανικό για επιχειρήσεις όπου η ανθρώπινη παρουσία θα ήταν επικίνδυνη, κοστοβόρα ή επιχειρησιακά περιοριστική.

Ένα υποβρύχιο πολλαπλών ρόλων

Το Orca δεν είναι ένα drone ενός σκοπού. Έχει δυνατότητα μεταφοράς φορτίου έως και 8 τόνους και μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με την αποστολή. Από αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, μέχρι συλλογή πληροφοριών, παρουσία μεγάλης διάρκειας σε κρίσιμες θαλάσσιες περιοχές και υποστήριξη επιχειρήσεων στον βυθό.

Το σύστημα πλοήγησης βασίζεται σε αδρανειακή μονάδα με φιλτράρισμα Kalman, ενισχυμένη από μετρήσεις ταχύτητας Doppler, επιτρέποντας ακριβή πλοήγηση ακόμη και χωρίς GPS, σε μεγάλα βάθη.

Σύμφωνα με τη Boeing, το Orca έχει σχεδιαστεί ώστε να εκτοξεύεται και να ανακτάται απευθείας από λιμάνι, χωρίς την ανάγκη ειδικού υποστηρικτικού σκάφους. Αυτό μειώνει δραστικά το επιχειρησιακό κόστος και αυξάνει την ευελιξία ανάπτυξής του.

Το Orca XLUUV δεν είναι απλώς ένα ακόμη στρατιωτικό πρόγραμμα. Αντιπροσωπεύει μια ευρύτερη αλλαγή στη ναυτική στρατηγική, όπου η υποθαλάσσια παρουσία γίνεται πιο διαρκής, πιο αθόρυβη και, κυρίως, χωρίς ανθρώπινο ρίσκο.

