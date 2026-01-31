Βίντεο με τον μπασκετμπολίστα που οδηγούσε μεθυσμένος πάνω σε ράγες τρένου στην Ιερά Οδό

Ο 29χρονος αθλητής ακινητοποίησε το αυτοκίνητό του στις σιδηροδρομικές γραμμές, προκάλεσε διακοπή δρομολογίων και συνελήφθη μετά από αλκοτέστ με υψηλές μετρήσεις.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο κέντρο της Αθήνας, όταν 29χρονος μπασκετμπολίστας που αγωνίζεται σε ομάδα της Elite League συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ πάνω στις γραμμές του τρένου, στη συμβολή της Λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο αθλητής εισήλθε με το Ι.Χ. του στο σιδηροδρομικό δίκτυο και κινήθηκε για αρκετά μέτρα πάνω στις ράγες, πριν το όχημα ακινητοποιηθεί. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών και την αναστάτωση στην περιοχή για πάνω από μιάμιση ώρα.

Βίντεο που κυκλοφόρησε από το σημείο καταγράφει το αυτοκίνητο ακινητοποιημένο πάνω στις γραμμές, με αστυνομικές δυνάμεις να έχουν σπεύσει για τον απεγκλωβισμό και τη σύλληψη του οδηγού.

Η εικόνα του περιστατικού και οι μετρήσεις αλκοόλ

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, τα δρομολόγια δεν εκτελούνταν από τις 06:00 έως τις 07:40. Ο μπασκετμπολίστας υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, με την πρώτη μέτρηση να δείχνει 0,51 mg/l και τη δεύτερη 0,56 mg/l, τιμές υπερδιπλάσιες του επιτρεπόμενου ορίου.

Ο παίκτης μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών και σε βάρος του κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

Η υπόθεση πήρε γρήγορα διαστάσεις, καθώς πρόκειται για επαγγελματία αθλητή που αγωνίζεται σε εθνική κατηγορία, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε σε σημείο υψηλής επικινδυνότητας, πάνω σε ενεργό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών συνελήφθη, πρωινές ώρες σήμερα (31-1-2026) στη συμβολή της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό στο κέντρο της Αθήνας, 29χρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 31-1-2026, ο 29χρονος οδηγός αυτοκινήτου, εισήλθε σε γραμμές τρένου κινούμενος για περίπου 300 μέτρα επί αυτών, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου και τη διακοπή κυκλοφορίας των συρμών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επιπρόσθετα, μετά από έλεγχο αλκοόλης διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ δεν κατείχε και τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή στη χώρα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.»

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ αναμένεται και η αντίδραση της ομάδας του αθλητή, καθώς το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στον αθλητικό όσο και στον δημόσιο χώρο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ