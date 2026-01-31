«Είναι ψέματα»: H οργισμένη απάντηση του Γκέιτς για τις Ρωσίδες και το ΣΜΝ από τα νέα αρχεία Έπσταϊν

Η πρώτη απάντηση του Μπιλ Γκέιτς μετά την δημοσίευση νέων εγγράφων του Έπσταϊν που ισχυρίζονται ότι είχε σεξουαλικές περιπτύξεις με Ρωσίδες και κόλλησε ΣΜΝ.

Oργισμένη ήταν η απάντηση του Μπιλ Γκείτς μετά την δημοσίευση νέων εγγράφων του Έπσταϊν που ισχυρίζονται ότι είχε σεξουαλικές περιπτύξεις με γυναίκες από τη Ρωσία κόλλησε ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και αγόρασε αντιβιωτικά για την τότε σύζυγό του, Μελίντα.

Σε μια σπάνια δήλωση για την τελευταία δημοσιοποίηση αρχείων, ένας εκπρόσωπος του δισεκατομμυριούχου της Microsoft δήλωσε στην Daily Mail: «Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι απολύτως παράλογοι και εντελώς ψευδείς. Το μόνο πράγμα που καταδεικνύουν αυτά τα έγγραφα είναι η απογοήτευση του Έπσταϊν που δεν είχε συνεχή σχέση με τον Γκέιτς και τα μέτρα που θα έφτανε για να παγιδεύσει και να δυσφημίσει».

