Πολίτης κατοχύρωσε νόμιμα σιγαστήρα από… πατάτα: Πώς τον ενέκρινε η αρμόδια αρχή; (vid)

Αμερικανός ιδιοκτήτης όπλων έγινε ο πρώτος που απέκτησε νόμιμα καταχωρημένο σιγαστήρα από πατάτα, μετά από έγκριση της ATF.

Ο Ζακ Κλαρκ δεν είναι ο πρώτος που σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει πατάτα ως αυτοσχέδιο σιγαστήρα. Είναι όμως ο πρώτος που κατάφερε να τον καταχωρήσει επίσημα, λαμβάνοντας νόμιμη έγκριση από το Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και Εκρηκτικών των ΗΠΑ (ATF).

Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν το έκανε για πρακτική χρήση, αλλά για να δείξει πόσο παράλογο θεωρεί το ισχύον πλαίσιο.

«Έτσι φαίνεται πόσο παράλογος είναι ο νόμος»

«Είναι ένας καλός τρόπος να καταλάβει ο κόσμος ότι όλο αυτό είναι απλώς χαζό», ανέφερε σε δηλώσεις του, εξηγώντας πως σήμερα ο καθένας μπορεί να καταθέσει για έγκριση οποιονδήποτε σχεδιασμό, όσο αλλόκοτος κι αν είναι.

Όπως λέει, δεν ήταν ο μόνος που ακολούθησε αυτή τη λογική. Άλλοι έχουν υποβάλει αιτήσεις για σιγαστήρες που θυμίζουν μαξιλάρια, κουτιά ενεργειακών ποτών ή ακόμη και αντικείμενα-αστεία, απλώς για να δοκιμάσουν τα όρια του συστήματος.

Τι άλλαξε στη νομοθεσία

Η υπόθεση κατέστη δυνατή μετά από τροποποίηση του National Firearms Act (NFA), η οποία τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του έτους στο πλαίσιο νομοθετικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης Τραμπ.

Η αλλαγή μηδένισε το κόστος υποβολής αίτησης για σιγαστήρα και ψηφιοποίησε πλήρως τη διαδικασία, οδηγώντας σε μαζική αύξηση αιτήσεων και, όπως φαίνεται, σε εξαιρετικά χαλαρό έλεγχο.

Εγκρίσεις… χωρίς εξήγηση

Ο Κλαρκ υπέβαλε συνολικά τρεις αιτήσεις για «σιγαστήρες πατάτας». Οι δύο εγκρίθηκαν και η μία απορρίφθηκε, χωρίς ουσιαστική αιτιολόγηση, παρότι τα συνοδευτικά έγγραφα ήταν πανομοιότυπα. Το ίδιο, όπως υποστηρίζει, έχει συμβεί και με άλλες αιτήσεις του, γεγονός που τον οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι εγκρίσεις γίνονται σχεδόν μηχανικά, λόγω φόρτου εργασίας.

Παρότι δοκιμές στο διαδίκτυο έχουν δείξει ότι τέτοιου είδους «σιγαστήρες» είναι πρακτικά αναποτελεσματικοί, ο Κλαρκ τονίζει ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία για τον ίδιο.

Όπως λέει, ο στόχος του ήταν απλώς να σατιρίσει το σύστημα και να διασκεδάσει, προσθέτοντας ότι «όταν το κάνεις απέναντι στο κράτος, έχει ακόμη μεγαλύτερη πλάκα».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ