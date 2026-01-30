«Έπεσε» το 100: Το άλλο τηλέφωνο στο οποίο μπορούν να καλούν οι πολίτες

Τεχνική βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης έχει θέσει εκτός λειτουργίας το 100, με την ΕΛΑΣ να καλεί τους πολίτες να χρησιμοποιούν το 112.

Σοβαρό πρόβλημα στην επικοινωνία με την Άμεσο Δράση καταγράφεται το απόγευμα της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου 2026, καθώς ο αριθμός «100» δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος.

Όσοι πολίτες επιχειρούν να καλέσουν, λαμβάνουν ηχητικό μήνυμα που ενημερώνει ότι η σύνδεση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω τεχνικής βλάβης.

Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σε σχετική ενημέρωση, η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι το πρόβλημα αφορά το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης Αττικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Λόγω τεχνικής βλάβης στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης Αττικής (100), για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη οι πολίτες πρέπει να καλούν τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112».

Η ΕΛΑΣ διευκρινίζει ότι το 112 παραμένει πλήρως λειτουργικό και πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε επείγον περιστατικό, μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα στο «100». Δεν έχει γίνει γνωστό πότε αναμένεται η πλήρης αποκατάσταση της βλάβης.

