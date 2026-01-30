«Έπεσε» το 100: Το άλλο τηλέφωνο στο οποίο μπορούν να καλούν οι πολίτες
Σοβαρό πρόβλημα στην επικοινωνία με την Άμεσο Δράση καταγράφεται το απόγευμα της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου 2026, καθώς ο αριθμός «100» δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος.
Όσοι πολίτες επιχειρούν να καλέσουν, λαμβάνουν ηχητικό μήνυμα που ενημερώνει ότι η σύνδεση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω τεχνικής βλάβης.
Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Σε σχετική ενημέρωση, η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι το πρόβλημα αφορά το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης Αττικής.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Λόγω τεχνικής βλάβης στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης Αττικής (100), για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη οι πολίτες πρέπει να καλούν τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112».
Η ΕΛΑΣ διευκρινίζει ότι το 112 παραμένει πλήρως λειτουργικό και πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε επείγον περιστατικό, μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα στο «100». Δεν έχει γίνει γνωστό πότε αναμένεται η πλήρης αποκατάσταση της βλάβης.