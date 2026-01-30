Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Βίντεο τη δείχνει να αγοράζει εισιτήριο για Φρανκφούρτη από την Ομόνοια

Νέα στοιχεία φωτίζουν την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα, καθώς βίντεο-ντοκουμέντο τη δείχνει σε ταξιδιωτικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας λίγο πριν αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Γερμανία.

Βίντεο, που φέρνει στη δημοσιότητα το Mega, καταγράφει τη 16χρονη Λόρα να εισέρχεται μόνη της σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην περιοχή της Ομόνοιας και να αγοράζει εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη, με αναχώρηση την ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με τις εικόνες, η κοπέλα κινείται με γρήγορο βήμα, πληρώνει στο ταμείο και αποχωρεί χωρίς να συνοδεύεται από άλλο άτομο.

Η ανήλικη φοράει τα ίδια μαύρα ρούχα με τα οποία είχε αποβιβαστεί νωρίτερα από ταξί στην περιοχή του Ζωγράφου, απέναντι από το νοσοκομείο Παίδων. Από εκεί φαίνεται να κατευθύνθηκε προς το κέντρο της Αθήνας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέμεινε στην ευρύτερη περιοχή μέχρι περίπου τις 15:00 και στη συνέχεια αναχώρησε.

Στη Γερμανία πιστεύουν οι Αρχές πως ταξίδεψε η 16χρονη Λόρα

Το θρίλερ ξεκίνησε το πρωί της 8ης Ιανουαρίου, όταν η 16χρονη έφυγε από το σπίτι της στο Ρίο Πατρών, λέγοντας ότι θα πάει στο σχολείο. Επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό την Αθήνα και έφτασε γύρω στις 10:10 στον Ζωγράφου.

Αφού κατέβηκε από το όχημα, κινήθηκε σε καταστήματα της περιοχής, αναζητώντας τρόπους να πουλήσει κοσμήματα που είχε πάρει από το σπίτι της, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε δεύτερο ταξί με κατεύθυνση την Ομόνοια. Εκεί, σε ταξιδιωτικό γραφείο, φέρεται να έκλεισε εισιτήριο για Γερμανία και λίγες ώρες αργότερα ταξίδεψε αεροπορικώς με προορισμό τη Φρανκφούρτη. Μέχρι στιγμής, από την έρευνα δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι υπήρξε άλλο άτομο που να τη βοήθησε στις μετακινήσεις της.

Οι αρχές στην Ελλάδα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες στη Γερμανία, προκειμένου να εντοπιστεί η 16χρονη και να δοθεί τέλος στην αγωνία των γονιών της, που διαρκεί πλέον περισσότερες από τρεις εβδομάδες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ