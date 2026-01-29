Ένταση μεταξύ Αναστασοπούλου και Πορτοσάλτε: «Να τους καλέσεις στις εκπομπές σου και να τους ρωτήσεις, όχι εδώ»

Στιγμές έντασης εκτυλιχθηκαν στην εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ μεταξύ της Μαρίας Αναστασοπούλου και του Άρη Πορτοσάλτε.

Ένταση υπήρξε στον αέρα του ΣΚΑΪ, μεταξύ της Μαρίας Αναστασοπούλου και του Άρη Πορτοσάλτε.

H Μαρία Αναστασοπούλου εξερράγη μετά από μία ερώτηση του Άρη Πορτοσάλτε, σχετικά με την κυβέρνηση και τις πέντε γυναίκες που σκοτώθηκαν στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr