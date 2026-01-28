Συναγερμός για τον ιό Nipah: Πώς μεταδίδεται και ποια είναι τα συμπτώματα

Ο ιός Nipah επανέρχεται στο προσκήνιο μετά από κρούσματα στην Ινδία, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για τη σοβαρότητά του και τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας.

Η Ινδία βρίσκεται σε κατάσταση επιτήρησης μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων του ιού Nipah, ενός εξαιρετικά επικίνδυνου παθογόνου που έχει προκαλέσει στο παρελθόν σοβαρές επιδημίες στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν επιβεβαιωθεί αρκετά περιστατικά και ένας θάνατος, ενώ πάνω από 100 άτομα έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον παρακολούθηση.

Ο ιός Nipah έχει ταξινομηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως παθογόνο υψηλού κινδύνου, καθώς δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία. Η αντιμετώπιση των ασθενών βασίζεται αποκλειστικά σε υποστηρικτική αγωγή και εντατική παρακολούθηση.

Τι είναι ο ιός Nipah

Ο Nipah είναι ζωονοσογόνος ιός, δηλαδή μεταδίδεται από ζώα στον άνθρωπο. Το φυσικό του «ρεζερβουάρ» είναι οι νυχτερίδες που τρέφονται με φρούτα, κυρίως του γένους Pteropus. Ο ιός εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1998 στη Μαλαισία και από τότε έχει εμφανιστεί κατά διαστήματα σε Ινδία και Μπανγκλαντές.

Σε αντίθεση με πιο γνωστούς ιούς, ο Nipah δεν μεταδίδεται εύκολα στον γενικό πληθυσμό, όμως όταν εμφανιστεί μπορεί να προκαλέσει βαριά νόσο.

Πώς μεταδίδεται

Η μετάδοση μπορεί να γίνει με τρεις βασικούς τρόπους.

Πρώτον, από ζώα σε ανθρώπους, κυρίως μέσω επαφής με νυχτερίδες ή κατανάλωσης φρούτων και τροφίμων που έχουν μολυνθεί από σάλιο, ούρα ή περιττώματά τους.

Δεύτερον, μέσω άλλων ζώων που έχουν μολυνθεί και λειτουργούν ως ενδιάμεσοι ξενιστές.

Τρίτον, από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως σε περιβάλλοντα στενής επαφής, όπως μέσα στην οικογένεια ή σε νοσοκομεία, μέσω σωματικών υγρών και εκκρίσεων. Αυτός είναι και ο λόγος που τα περισσότερα δευτερογενή κρούσματα εμφανίζονται σε υγειονομικούς ή φροντιστές ασθενών.

Συμπτώματα και εξέλιξη της νόσου

Η περίοδος επώασης κυμαίνεται συνήθως από 4 έως 14 ημέρες, αν και σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και τις 40 ή περισσότερες ημέρες, γεγονός που δυσκολεύει την ιχνηλάτηση.

Τα αρχικά συμπτώματα θυμίζουν κοινή ίωση ή γρίπη. Περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους, έντονη κόπωση και γενική κακουχία. Σε αρκετούς ασθενείς εμφανίζονται αναπνευστικά προβλήματα, όπως βήχας, δύσπνοια ή πνευμονία.

Η πιο επικίνδυνη επιπλοκή είναι η εγκεφαλίτιδα, δηλαδή η φλεγμονή του εγκεφάλου. Σε αυτή την περίπτωση, ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει σύγχυση, υπνηλία, αποπροσανατολισμό, σπασμούς και τελικά να πέσει σε κώμα.

Θνησιμότητα και πραγματικός κίνδυνος

Ο ιός Nipah συγκαταλέγεται στους πιο θανατηφόρους γνωστούς ιούς. Σε προηγούμενες επιδημίες, τα ποσοστά θνησιμότητας κυμάνθηκαν από 40% έως και 75%. Όσοι επιβιώσουν από σοβαρή νόσηση ενδέχεται να εμφανίσουν μακροχρόνιες νευρολογικές επιπλοκές.

Παρά τη σοβαρότητά του, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος παγκόσμιας εξάπλωσης παραμένει χαμηλός, καθώς ο ιός δεν μεταδίδεται εύκολα όπως η γρίπη ή ο κορονοϊός.

Πρόληψη και μέτρα προστασίας

Οι βασικές συστάσεις περιλαμβάνουν αποφυγή κατανάλωσης ωμών ή μη καλά πλυμένων φρούτων σε περιοχές με κρούσματα, αποφυγή επαφής με νυχτερίδες και αυστηρά μέτρα υγιεινής σε νοσοκομεία. Η έγκαιρη απομόνωση των ασθενών και η παρακολούθηση των επαφών τους θεωρούνται κρίσιμες για τον περιορισμό της εξάπλωσης.

Ο Nipah δεν είναι νέος ιός, ούτε «ο επόμενος κορονοϊός». Είναι όμως μια υπενθύμιση ότι οι ζωονόσοι, ειδικά σε περιοχές με έντονη ανθρώπινη παρέμβαση στη φύση, παραμένουν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ