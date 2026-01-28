H Τεχνητή Νοημοσύνη εντοπίζει 800 άγνωστες κοσμικές ανωμαλίες σε εικόνες του Hubble

Αλγόριθμος της ESA ανέλυσε 100 εκατ. εικόνες του Hubble και αποκάλυψε εκατοντάδες πρωτοφανή κοσμικά φαινόμενα κρυμμένα επί δεκαετίες.

Το σύμπαν είναι τόσο αχανές, που η πλήρης καταγραφή των φαινομένων του μοιάζει σχεδόν αδύνατη. Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να αλλάζει τους κανόνες της αστρονομικής έρευνας. Επιστήμονες αποκάλυψαν περισσότερες από 800 πρωτοφανείς «κοσμικές ανωμαλίες», οι οποίες παρέμεναν κρυμμένες επί δεκαετίες σε αρχειακές εικόνες του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble.

Η ανακάλυψη προήλθε από μια φιλόδοξη ερευνητική προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), που αξιοποίησε ένα εξελιγμένο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση δεδομένων του Hubble Legacy Archive. Πρόκειται για ένα τεράστιο αρχείο εικόνων που εκτείνεται σε βάθος περίπου 35 ετών παρατηρήσεων.

Συνολικά, ο αλγόριθμος επεξεργάστηκε σχεδόν 100 εκατομμύρια αποκόμματα εικόνων. Το εντυπωσιακό δεν ήταν μόνο ο όγκος των δεδομένων, αλλά και η ταχύτητα: η ανάλυση ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις δυόμισι ημέρες. Πρόκειται για μια εργασία που θα απαιτούσε χρόνια αν γινόταν αποκλειστικά από ανθρώπινες ερευνητικές ομάδες.

Το αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η τεχνητή νοημοσύνη εντόπισε περισσότερα από 1.300 αντικείμενα με ανώμαλα ή ασυνήθιστα χαρακτηριστικά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται συγχωνεύσεις γαλαξιών, «γαλαξίες μέδουσες» που ξεχωρίζουν για τα μακριά πλοκάμια αερίου που εκτείνονται από τον πυρήνα τους, καθώς και δεκάδες πιθανοί βαρυτικοί φακοί.

Οι βαρυτικοί φακοί αποτελούν ιδιαίτερα πολύτιμα φαινόμενα για την αστροφυσική, καθώς σχηματίζονται όταν ένα τεράστιο αντικείμενο, όπως ένας γαλαξίας ή ένα σμήνος γαλαξιών, «καμπυλώνει» το φως ενός πιο μακρινού αντικειμένου. Μέσω αυτών, οι επιστήμονες μπορούν να μελετήσουν τη σκοτεινή ύλη, τη δομή του σύμπαντος και την εξέλιξή του στον χρόνο.

Από το σύνολο των ανωμαλιών που εντοπίστηκαν, περίπου 800 αντικείμενα δεν είχαν ποτέ καταγραφεί ή περιγραφεί στη βιβλιογραφία, γεγονός που υπογραμμίζει πόσα μυστικά παραμένουν κρυμμένα ακόμα και σε «παλιά» δεδομένα που θεωρούνταν εξαντλημένα.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Astronomy & Astrophysics, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή στην αξιοποίηση αστρονομικών αρχείων. Όπως δήλωσε ο επιστήμονας δεδομένων της ESA και συγγραφέας της έρευνας, Pablo Gómez, η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και για άλλα μεγάλα σύνολα δεδομένων διαστημικής επιστήμης.

«Το αποτέλεσμα δείχνει πόσο χρήσιμο μπορεί να είναι αυτό το εργαλείο για την εξερεύνηση τεράστιων αρχείων παρατηρήσεων», ανέφερε, τονίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τον επιστήμονα, αλλά λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής των δυνατοτήτων του.

Καθώς νέα τηλεσκόπια, όπως το James Webb, παράγουν όλο και περισσότερα δεδομένα, η συνεργασία ανθρώπινης γνώσης και τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται πως θα γίνει το κλειδί για τις επόμενες μεγάλες ανακαλύψεις στο σύμπαν.

