Δολοφονία Λυγγερίδη: «Μου διέλυσαν την οικογένεια» – H συγκλονιστική κατάθεση του πατέρα

Συγκλονίζει η μαρτυρία του πατέρα του Γιώργου Λυγγερίδη στη δίκη για την φονική επίθεση έξω από το κλειστό γυμναστήριο του Ρέντη.

Με τη συναισθηματικά φορτισμένη κατάθεση του πατέρα του Γιώργου Λυγγερίδη συνεχίστηκε την Τρίτη, στις φυλακές Κορυδαλλού, η δίκη για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά τη δράση εγκληματικής οργάνωσης γύρω από τη δολοφονία του αστυνομικού, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα σε επεισόδια χούλιγκαν στου Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023.

«Μου διέλυσαν την οικογένεια, μας ρήμαξαν. Από εκείνη τη μέρα δεν έχω σπίτι. Πονάω πολύ», είπε στο δικαστήριο ο Θανάσης Λυγγερίδης, περιγράφοντας τη ζωή του μετά τον θάνατο του γιου του. «Ο γιος μου έφαγε ισόβια. Είναι κάτω από το χώμα. Δεν έπρεπε να βρίσκομαι σήμερα εδώ», πρόσθεσε, με τη φωνή του να σπάει.

Ο πατέρας του αστυνομικού μίλησε για την ανατροφή των παιδιών του, τονίζοντας ότι μεγάλωσαν με κόπο και αξιοπρέπεια. «Ο Γιώργος σπούδασε, δεν υπάρχει άνθρωπος να πει κακή κουβέντα γι’ αυτόν. Λάτρευε την οικογένειά του και είχε όνειρο να φορέσει το εθνόσημο για να προσφέρει στην κοινωνία», ανέφερε.

«Όλα τα αέρια εκτονώθηκαν μέσα στο σώμα του»

Στην κατάθεσή του περιέγραψε τις δραματικές ώρες μετά τον τραυματισμό του γιου του, το τηλεφώνημα από συνάδελφό του και το ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, με υπηρεσιακό όχημα και τη συνοδεία ψυχολόγου. Ο Γιώργος Λυγγερίδης νοσηλεύτηκε επί 20 ημέρες πριν καταλήξει. «Η ναυτική φωτοβολίδα έκοψε τη μηριαία αρτηρία. Όλα τα αέρια εκτονώθηκαν μέσα στο σώμα του. Επαθε δύο ανακοπές», είπε. Όταν οι γιατροί μίλησαν για ακρωτηριασμό, ο πατέρας του πίστεψε πως ο γιος του θα τα κατάφερνε. «Σκέφτηκα ότι είναι δυνατός. Δεν ήταν έτσι».

Αναφερόμενος στα επεισόδια έξω από το κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη», ο Θανάσης Λυγγερίδης περιέγραψε μια οργανωμένη επίθεση. «Η διμοιρία του Γιώργου βρισκόταν μακριά από το γήπεδο. Δέχτηκαν επίθεση από μπροστά και από τα πλάγια. Θα μπορούσαμε να θρηνήσουμε πολλούς νεκρούς», είπε, χαρακτηρίζοντας τους δράστες «συγκροτημένο στρατό». «Πανηγύριζαν, φώναζαν “σκοτώσαμε μπάτσο”», κατέθεσε.

Υποστήριξε ακόμη ότι πριν από τα επεισόδια είχε μεταφερθεί πολεμικό υλικό προς το Ρέντη, όπως μολότοφ, καύσιμα και αυτοσχέδια εκρηκτικά. Παράλληλα, ανέφερε ότι μετά τη φονική επίθεση άτομα της ηγεσίας των οργανωμένων οπαδών φυγαδεύτηκαν, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της υπεράσπισης.

«Καιγόταν ολόκληρος»

Στη συνέχεια κατέθεσαν αστυνομικοί της ίδιας διμοιρίας. Ένας εξ αυτών περιέγραψε επίθεση σε δύο κύματα, με δεκάδες ναυτικές φωτοβολίδες σε ευθεία βολή. «Ο Γιώργος έπεσε κάτω και καιγόταν ολόκληρος. Προσπαθήσαμε να τον τραβήξουμε για να του δώσουμε πρώτες βοήθειες, αλλά οι επιθέσεις συνεχίζονταν», είπε, αναφέροντας ότι οι δράστες απειλούσαν πως θα τους σκοτώσουν όλους.

Ο επικεφαλής της διμοιρίας έκανε λόγο για επιθέσεις, με ασυνήθιστα μεγάλη ποσότητα «πυρομαχικών». «Δεν σταματούσαν οι φωτοβολίδες, οι μολότοφ, οι πέτρες. Είδαμε τη φωτοβολίδα να καρφώνεται στο πόδι του Γιώργου. Εκεί ο χρόνος σταματάει για εμάς, όχι για αυτούς», κατέθεσε.

Η δίκη συνεχίζεται.

