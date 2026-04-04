«Πώς είναι η ζωή μου με τον κατώτατο μισθό»: Τρεις ιστορίες νέων εργαζομένων

Τρεις νέοι εργαζόμενοι μιλούν στο Reader για τη νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό και για το πώς διαβιούν με τη χαμηλότερη αμοιβή που προβλέπεται.

Στα 920 ευρώ μεικτά, που «μεταφράζονται» σε καθαρές αποδοχές μεταξύ 772 και 797 ευρώ, ανάλογα την κλίμακα των εργαζομένων, ανέρχεται πλέον ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα, μετά την τελευταία αύξηση που εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2026.

Τα συγκεκριμένα ποσά αποτελούν, κατά το κυβερνητικό αφήγημα, σημαντικό όφελος για 1,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία των απασχολούμενων κάνει λόγο για «σταγόνα στον ωκεανό», από τη στιγμή μάλιστα που η ακρίβεια καλπάζει και η πρόσβαση σε αγαθά γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Ταυτόχρονα, η κατάσταση που διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οδήγησε σε νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα που ταυτόχρονα συμπαρασύρουν τις τιμές στο σύνολο των προϊόντων προς τα πάνω.

