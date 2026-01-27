Δημοσκόπηση Interview: Ανέτοιμη η Καρυστιανού για την πολιτική, λέει το 70% των πολιτών

Η εικόνα της Μαρίας Καρυστιανού υπέστη φθορά μετά τις δηλώσεις της το τελευταιό διάστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης.

Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και μερική φθορά στην εικόνα της Μαρίας Καρυστιανού, μετά τις τελευταίες δηλώσεις της, δείχνουν - μεταξύ άλλων - τα αποτελέσματα νέας δημοσκόπησης. Επίσης, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων κρίνει ότι δεν είναι έτοιμη για την πολιτική.

Η έρευνα του Interview, που έγινε για λογαριασμό του Politic, έγινε από τις 22 έως και τις 26 Ιανουαρίου σε δείγμα 3.129 ατόμων.

