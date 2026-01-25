Η χώρα που αναζητά σεφ για το καλοκαίρι του 2026: Μισθοί έως 2.800 ευρώ και διαμονή

Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Σουηδία προσφέρει εποχική εργασία σε έμπειρους σεφ à la carte για το καλοκαίρι του 2026, με μισθό περίπου 2.800 ευρώ και παροχή διαμονής.

Ευκαιρίες απασχόλησης σε επαγγελματίες της γαστρονομίας προσφέρει η Σουηδία ενόψει της καλοκαιρινής σεζόν του 2026. Το Hooks Herrgård, ένα γνωστό ξενοδοχειακό συγκρότημα στην περιοχή Småland, ανακοίνωσε ότι αναζητά έμπειρους σεφ για εποχική εργασία, προσφέροντας μισθό που φτάνει τις 2.800 ευρώ, καθώς και διαμονή.

Η αγγελία απευθύνεται σε εκπαιδευμένους μάγειρες με εμπειρία στην κουζίνα à la carte, οι οποίοι διαθέτουν πάθος για τη γαστρονομία και διάθεση για ομαδική συνεργασία σε περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων.

Σύγχρονη κουζίνα και διεθνές περιβάλλον

Η κουζίνα του Hooks Herrgård στελεχώνεται από ομάδα περίπου 20 επαγγελματιών, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής σεφ Alexander Frejd. Μετά την πλήρη ανακαίνιση της κουζίνας και του εστιατορίου το 2019, το συγκρότημα διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, σχεδιασμένες για την παρασκευή τόσο ζεστών όσο και κρύων πιάτων υψηλής γαστρονομίας.

Η φιλοσοφία της ομάδας βασίζεται στη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και τη συνεχή εξέλιξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Όροι απασχόλησης και παροχές

Η απασχόληση αφορά το διάστημα από Απρίλιο ή Μάιο έως Σεπτέμβριο 2026, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης ή ακόμη και μετατροπής της σε μόνιμη συνεργασία. Ο μηνιαίος μισθός ανέρχεται περίπου στις 30.000 σουηδικές κορώνες, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2.800 ευρώ, ενώ παρέχεται και διαμονή για τους εργαζόμενους.

Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία σε ένα οργανωμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο περιβάλλον φιλοξενίας.

Ένας κορυφαίος προορισμός στο Småland

Το Hooks Herrgård συνδυάζει την ιστορική ατμόσφαιρα ενός αρχοντικού με σύγχρονες παροχές φιλοξενίας. Διαθέτει 103 δωμάτια, 250 κρεβάτια, σπα 1.300 τ.μ., δύο εστιατόρια, εγκαταστάσεις γκολφ και μεγάλους χώρους για συνέδρια και εκδηλώσεις.

Το συγκρότημα ανήκει στην οικογένεια Edberg από το 1963 και αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς της περιοχής, προσφέροντας εμπειρίες που συνδυάζουν τη φύση, τη γαστρονομία και την ευεξία.

Οι ενδιαφερόμενοι σεφ έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε ένα υψηλού επιπέδου περιβάλλον, αποκτώντας εμπειρίες που μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά το επαγγελματικό τους προφίλ.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ