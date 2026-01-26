Ο Στίβεν Κινγκ συγκρίνει την ICE του Τραμπ με τη ναζιστική Γκεστάπο

Ο Στίβεν Κινγκ επικρίνει σκληρά την ICE και συγκρίνει τους πράκτορες του Τραμπ με τη ναζιστική «Γκεστάπο» σε μια τολμηρή ανάρτηση στα social media.

Ο συγγραφέας Στίβεν Κινγκ συνέκρινε την Υπηρεσία Επιβολής Τελωνείων και Μετανάστευσης (ICE) με τη ναζιστική «Γκεστάπο» σε ανάρτηση στα social media. Τις τελευταίες 24 ώρες, αρκετοί διάσημοι μοιράζονται αναρτήσεις και δηλώσεις σε απάντηση του θανάτου του Άλεξ Πρέτι, ο οποίος σκοτώθηκε το Σάββατο (24/1) από ομοσπονδιακό πράκτορα μετανάστευσης στη Μινεάπολη.

Ο 37χρονος νοσηλευτής ΜΕΘ σκοτώθηκε στη μέση του δρόμου λίγες μόνο εβδομάδες μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, η οποία πυροβολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της από πράκτορα του ICE. Μετά το περιστατικό, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν για αυτοάμυνα, υποστηρίζοντας ότι ο Pretti είχε όπλο εκείνη τη στιγμή. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις μαρτυρίες και το βίντεο, τα οποία δείχνουν τον Πρέτι να κρατάει κινητό τηλέφωνο, όχι όπλο.

Η ανάρτηση του Κινγκ

Ο Στίβεν Κινγκ έχει εκφράσει στο παρελθόν τις σκέψεις του για τον Ντόναλντ Τραμπ αρκετές φορές, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων του στην ανάγνωση και γραφή. Ο συγγραφέας μάλιστα, πιστεύει ότι στο μέλλον οι πολίτες των ΗΠΑ θα αρνηθούν ότι ψήφισαν τον Τραμπ. Στη νέα ανάρτησή του ο Κινγκ αναφέρει: «Το ICE είναι η αμερικανική Γκεστάπο».

ICE is the American Gestapo. January 23, 2026

Το US Holocaust Memorial Museum εξηγεί ότι η Γκεστάπο ήταν η πολιτική αστυνομία του ναζιστικού κράτους και έγινε διάσημη για την αγριότητά της, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα τους: «Η λέξη ''Γκεστάπο'' χρησιμοποιείται συχνά λανθασμένα ως γενικός όρος για πολλαπλές ομάδες ναζιστών δραστών. Στην πραγματικότητα, η Γκεστάπο ήταν μόνο μία από πολλές δομές που διέπρατταν ναζιστικά εγκλήματα».

Κινγκ όπως Σπρίνγκστιν

Ο Κινγκ δεν είναι ο μόνος που έκανε πρόσφατα παρόμοια σύγκριση, καθώς ο Μπρους Σπρίνγκστιν είπε σε πλήθος στο Νιου Τζέρσεϊ: «Αν πιστεύετε στη δημοκρατία, στην ελευθερία, αν πιστεύετε ότι η αλήθεια έχει ακόμα σημασία, ότι αξίζει να μιλάμε, ότι αξίζει να πολεμάμε γι’ αυτή, αν πιστεύετε στη δύναμη του νόμου και κανείς δεν βρίσκεται πάνω από αυτόν, αν αντιστέκεστε σε βαριά οπλισμένα, καλυμμένα ομοσπονδιακά στρατεύματα που εισβάλλουν σε αμερικανικές πόλεις και χρησιμοποιούν τακτικές Γκεστάπο ενάντια στους συμπολίτες μας, αν πιστεύετε ότι δεν αξίζει να σας σκοτώσουν επειδή ασκείτε το αμερικανικό σας δικαίωμα στη διαμαρτυρία, τότε στείλτε ένα μήνυμα σε αυτόν τον πρόεδρο».

