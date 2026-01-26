Τι είναι η ICE, η αστυνομία του Τραμπ που έχει προκαλέσει το χάος στις ΗΠΑ: Πότε μπορούν οι πράκτορες να πυροβολήσουν (vid)

Η ICE των ΗΠΑ, υπό τη διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί τον κεντρικό βραχίονα για την υλοποίηση της μεγαλύτερης επιχείρησης μαζικών απελάσεων στην ιστορία της χώρας.

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στις ΗΠΑ μετά τις δύο δολοφονίες πολιτών από την Υπηρεσία Επιβολής Τελωνείων και Μετανάστευσης (ICE), γνωστή και ως αστυνομία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ICE έχει πραγματοποιήσει χιλιάδες συλλήψεις σε δημόσιους χώρους από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025. Οι ενέργειες αυτές έχουν οδηγήσει ολοένα και περισσότερο σε συγκρούσεις με τοπικούς διαδηλωτές που αντιτίθενται στον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας.

Τι είναι η ICE και πότε ιδρύθηκε

Η ICE ηγείται της εφαρμογής μιας πρωτοβουλίας της κυβέρνησης Τραμπ για μαζικές απελάσεις, η οποία αποτέλεσε κεντρική υπόσχεση της προεκλογικής εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ έχει επεκτείνει σημαντικά την ICE, τον προϋπολογισμό της και την αποστολή της μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Η υπηρεσία επιβάλλει τη μεταναστευτική νομοθεσία και διεξάγει έρευνες για την παράτυπη μετανάστευση. Επιπλέον, παίζει ρόλο στην απομάκρυνση μεταναστών χωρίς έγγραφα από τις ΗΠΑ.

Η ICE ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Νόμου για την Εσωτερική Ασφάλεια (Homeland Security Act) του 2002, ως απάντηση στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Η νομοθεσία αυτή δημιούργησε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), με την ICE να αποτελεί μία από τις υπαγόμενες υπηρεσίες του.

Ποιές εξουσίες έχουν οι πράκτορες της ICE

Η ICE θεωρεί ότι η αποστολή της καλύπτει τόσο τη δημόσια ασφάλεια όσο και την εθνική ασφάλεια. Ωστόσο, οι εξουσίες της διαφέρουν από εκείνες ενός τυπικού τοπικού αστυνομικού τμήματος στις ΗΠΑ. Οι πράκτορές της μπορούν να σταματούν, να κρατούν και να συλλαμβάνουν άτομα που υποψιάζονται ότι βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ. Ωστόσο, για να εισέλθουν νόμιμα σε κατοικία ή άλλο ιδιωτικό χώρο απαιτείται υπογεγραμμένο δικαστικό ένταλμα.

Οι πράκτορες μπορούν να κρατήσουν πολίτες των ΗΠΑ σε περιορισμένες περιπτώσεις, όπως αν κάποιο άτομο παρεμποδίζει μια σύλληψη, επιτίθεται σε αξιωματικό ή αν η ICE υποψιάζεται ότι το άτομο βρίσκεται παράνομα στη χώρα. Παρά ταύτα, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό οργανισμό ProPublica, υπήρξαν περισσότερα από 170 περιστατικά κατά τους πρώτους εννέα μήνες της προεδρίας Τραμπ στα οποία ομοσπονδιακοί πράκτορες κράτησαν πολίτες των ΗΠΑ παρά τη θέλησή τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις περιλαμβάνονταν Αμερικανοί που είχαν θεωρηθεί λανθασμένα ως μετανάστες χωρίς έγγραφα.

Ποιές εξουσίες έχει η ICE στη χρήση βίας

Η χρήση βίας από την ICE διέπεται από συνδυασμό του Συντάγματος των ΗΠΑ, της αμερικανικής νομοθεσίας και των κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Σύμφωνα με το Σύνταγμα των ΗΠΑ, οι αρχές επιβολής του νόμου «μπορούν να χρησιμοποιήσουν θανατηφόρα βία μόνο αν το άτομο συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τους ίδιους ή για άλλους, ή αν έχει διαπράξει βίαιο έγκλημα», δήλωσε ο Κρις Σλόμπογκιν, διευθυντής του προγράμματος ποινικής δικαιοσύνης στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Vanderbilt.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έχει ιστορικά δείξει μεγάλη επιείκεια προς τους αστυνομικούς που λαμβάνουν αποφάσεις εν θερμώ, χωρίς το πλεονέκτημα της εκ των υστέρων κρίσης. Υπόμνημα πολιτικής του DHS από το 2023 αναφέρει ότι οι ομοσπονδιακοί αξιωματικοί «μπορούν να χρησιμοποιήσουν θανατηφόρα βία μόνο όταν είναι αναγκαίο» και όταν έχουν «εύλογη πεποίθηση ότι το άτομο εναντίον του οποίου ασκείται η βία συνιστά άμεση απειλή θανάτου ή σοβαρού σωματικού τραυματισμού» για τους ίδιους ή για τρίτους.

Στη Μινεάπολη, η Αμερικανίδα πολίτης Γκουντ σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου της. Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι ο πράκτορας ενήργησε σε αυτοάμυνα, αλλά τοπικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι δεν αποτελούσε κίνδυνο. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής αντιπαράθεσης που ακολούθησε τον θάνατο της Γκουντ, αξιωματούχοι της Μινεσότα προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης, επιχειρώντας να μπλοκάρουν την ανάπτυξη ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης στην πολιτεία.

Πού δραστηριοποιείται η ICE

Συνήθως, η ICE δρα εντός των ΗΠΑ, με περιορισμένη παρουσία προσωπικού στο εξωτερικό. Η «αδελφή» της υπηρεσία, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (CBP), έχει τυπικά την ευθύνη της φύλαξης των συνόρων. Ωστόσο, οι ρόλοι αυτοί έχουν γίνει ολοένα και πιο ασαφείς, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ απέσπασε πράκτορες από διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου για να συμμετάσχουν στην εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής. Πράκτορες της Συνοριοφυλακής επιχειρούν όλο και συχνότερα στο εσωτερικό της χώρας, συμμετέχοντας σε εφόδους μαζί με την ICE.

Η ICE και άλλες υπηρεσίες έχουν αναπτύξει εκατοντάδες πράκτορες σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες, το Σικάγο και πλέον τη Μινεάπολη, σε συνεργασία με άλλες ομοσπονδιακές αρχές. Περίπου 2.000 πράκτορες της ICE και άλλων ομοσπονδιακών υπηρεσιών είχαν αναπτυχθεί στη Μινεάπολη έως τις 14 Ιανουαρίου, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο αμερικανικό συνεργαζόμενο δίκτυο του BBC, το CBS News, καθώς και επιπλέον 800 πράκτορες της CBP.

Τι συμβαίνει με όσους συλλαμβάνονται από την ICE

Η κλίμακα των απελάσεων κατά την εποχή Τραμπ είναι σημαντική. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι είχε απελάσει 605.000 άτομα μεταξύ 20 Ιανουαρίου και 10 Δεκεμβρίου 2025. Ανέφερε επίσης ότι 1,9 εκατομμύρια μετανάστες «αυτοαπελάθηκαν οικειοθελώς», έπειτα από μια επιθετική εκστρατεία ενημέρωσης που ενθάρρυνε τους ανθρώπους να φύγουν μόνοι τους από τη χώρα για να αποφύγουν σύλληψη ή κράτηση.

Ένας μετανάστης που έρχεται σε επαφή με την ICE μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορες εκβάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το άτομο κρατείται προσωρινά και στη συνέχεια αφήνεται ελεύθερο μετά από ανάκριση. Σε άλλες, η ICE το κρατά και το μεταφέρει σε μεγαλύτερο κέντρο κράτησης, από τα οποία υπάρχουν αρκετά σε όλη τη χώρα. Πολλοί μετανάστες συνεχίζουν να διεκδικούν νόμιμο καθεστώς παραμονής ενώ βρίσκονται υπό κράτηση, αλλά αν αποτύχουν, ενδέχεται τελικά να απελαθούν.

Περίπου 65.000 άτομα βρίσκονταν υπό κράτηση της ICE έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με στοιχεία του Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), ενός προγράμματος του Πανεπιστημίου Syracuse που συγκεντρώνει κυβερνητικά δεδομένα. Δικηγόροι μετανάστευσης δήλωσαν στο BBC ότι, όταν η ICE συλλαμβάνει κάποιο άτομο, μπορεί μερικές φορές να χρειαστούν ημέρες μέχρι να μάθουν οι οικογένειες ή οι δικηγόροι πού βρίσκεται.

Τι αντιδράσεις έχουν αντιμετωπίσει οι πράκτορες της ICE

Πολλές κοινότητες έχουν αντιδράσει στις επιχειρήσεις της ICE και συνεργαζόμενων υπηρεσιών όπως η Συνοριοφυλακή. Πλέον είναι συνηθισμένο οι κάτοικοι να βιντεοσκοπούν πράκτορες της ICE κατά τη διάρκεια συλλήψεων. Ορισμένες συναντήσεις μεταξύ της ICE και του κοινού έχουν γίνει επιθετικές ή βίαιες.

Κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων της ICE στο Σικάγο του Ιλινόι, μια συλλογικότητα μέσων ενημέρωσης μήνυσε τη Συνοριοφυλακή, υποστηρίζοντας ότι οι πράκτορες χρησιμοποίησαν αδικαιολόγητη βία εναντίον δημοσιογράφων, θρησκευτικών ηγετών και διαδηλωτών. Ομοσπονδιακός δικαστής δικαίωσε αρχικά την ομάδα, πριν εφετείο ανατρέψει την απόφαση.

Η Γκουντ δεν είναι το μόνο άτομο που τραυματίστηκε από πυρά κατά τη διάρκεια επιχείρησης επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας. Αποκαλύφθηκε ότι αξιωματικός της ICE πυροβόλησε έναν Βενεζουελανό άνδρα στο πόδι στη Μινεάπολη τις ημέρες μετά τον θάνατο της Γκουντ. Το DHS δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες πραγματοποιούσαν «στοχευμένο έλεγχο οχήματος» όταν ο Βενεζουελανός υπήκοος πυροβολήθηκε αφού αντιστάθηκε στη σύλληψη και επιτέθηκε σε αξιωματικό.

Υπήρξαν επίσης, δύο περιστατικά στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο, στα οποία πράκτορες πυροβόλησαν προς οδηγούς, όπως ανέφερε η Los Angeles Times. Το DHS δήλωσε και στις δύο περιπτώσεις ότι οι οδηγοί είχαν απειλήσει τους πράκτορες με τα οχήματά τους. Οι πράκτορες της ICE, όπως και άλλοι πράκτορες μετανάστευσης, έχουν επίσης επικριθεί επειδή φορούν μάσκες κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους. Αξιωματούχοι του DHS έχουν υπερασπιστεί την πρακτική αυτή, λέγοντας ότι προστατεύει τους πράκτορες από το «doxxing» (τη διαδικτυακή ταυτοποίησή τους) ή από παρενόχληση.

Πώς βλέπουν οι Αμερικανοί την ICE και τις απελάσεις

Οι Αμερικανοί έχουν μια σύνθετη άποψη για τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με την επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Λίγο περισσότεροι από τους μισούς πιστεύουν ότι κάποια μορφή απελάσεων είναι αναγκαία, σύμφωνα με έρευνα του Οκτωβρίου 2025 από το ανεξάρτητο Pew Research Center, ποσοστό παρόμοιο με εκείνο που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο Μάρτιο. Ωστόσο, η ίδια δημοσκόπηση δείχνει ότι οι Αμερικανοί ανησυχούν για τις μεθόδους του Τραμπ. Διαπίστωσε ότι η πλειονότητα των ενηλίκων στις ΗΠΑ (53%) πίστευε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έκανε «πάρα πολλά» για να απελάσει μετανάστες χωρίς έγγραφα. Περίπου το 36% στήριζε την συγκεκριμένη προσέγγιση...

*Πηγή πληροφοριών BBC

