Έκοψαν το γλυκό και βρήκαν διαμάντι 500 ευρώ: «Το περάσαμε για αστείο»

Μια οικογένεια στο Βέλγιο αγόρασε μια απλή τούρτα για την Ημέρα των Τριών Βασιλέων και βρήκε στο εσωτερικό της ένα διαμάντι αξίας 500 ευρώ.

Μια απρόσμενη έκπληξη περίμενε μια οικογένεια στο Βέλγιο, όταν μέσα σε μια τούρτα την οποία αγόρασαν για την Ημέρα των Τριών Βασιλέων, ανακάλυψαν ένα διαμάντι αξίας 500 ευρώ. Το εύρημα ήταν μέρος προωθητικής ενέργειας που διοργάνωσε το ζαχαροπλαστείο Baba Jacquet σε συνεργασία με το τοπικό κοσμηματοπωλείο Christofelli.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ζαχαροπλαστείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία από τις τούρτες που παρασκευάστηκαν από τις 3 έως τις 6 Ιανουαρίου, είχε κρυμμένο ένα διαμάντι. Η ιδέα ανήκε στον κοσμηματοπώλη Christophe Van den Neucker, ο οποίος σχολίασε πως «ακόμη και οι κοσμηματοπώλες χρειάζεται να εκσυγχρονίζονται».

Κατά το συγκεκριμένο διάστημα παρασκευάστηκαν εκατοντάδες galettes des rois, το παραδοσιακό γαλλικής προέλευσης γλυκό από σφολιάτα που συνηθίζεται στο Βέλγιο και κρύβει στο εσωτερικό του ένα μικρό αντικείμενο. Ανάμεσα στους πελάτες που είχαν ακούσει για την καμπάνια ήταν και η οικογένεια της Ελίν.

«Είχαμε δει το θέμα στα μέσα ενημέρωσης και η κόρη μας, η Βόλκε, ήθελε οπωσδήποτε να δοκιμάσει την τούρτα. Είπαμε “ποτέ δεν ξέρεις” και κάναμε παραγγελία», αφηγείται η μητέρα της, Άννικ. Η τούρτα αγοράστηκε τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου και το ίδιο βράδυ, καθώς την έκοβαν, η Ελίν εντόπισε στο εσωτερικό της ένα μικρό κουτί σε σχήμα διαμαντιού.

«Νόμιζα πως ήταν αστείο»

«Νόμιζα πως ήταν αστείο», παραδέχεται. Η οικογένεια κράτησε το κουτί ως ενθύμιο και το άφησε σε μια συρταριέρα, χωρίς να δώσει συνέχεια.

Λίγες ημέρες αργότερα, παρακολουθώντας τηλεοπτική εκπομπή όπου γινόταν αναφορά στην καμπάνια, συνειδητοποίησαν τι πραγματικά είχαν βρει. Έπειτα από αναζήτηση σε δημοσιεύματα, επιβεβαίωσαν ότι το διαμάντι των 500 ευρώ ήταν πράγματι κρυμμένο σε κουτί με το ίδιο χαρακτηριστικό σχήμα.

«Αναρωτιόμασταν ποιοι είναι οι νικητές», σχολίασε γελώντας ο Van den Neucker όταν αποκαλύφθηκε η ταυτότητα της οικογένειας. «Ξέραμε ότι υπήρχε πιθανότητα κάποιος να το κρατήσει χωρίς να καταλάβει τι είναι ή ακόμη και να πετάξει το κουτί. Ευτυχώς, το βρήκαν».

Από την πλευρά της, η Meryem από το Baba Jacquet σημείωσε ότι είχαν παρασκευαστεί περίπου 400 με 500 τούρτες, γεγονός που έκανε αδύνατη οποιαδήποτε πρόβλεψη. Όπως τόνισε, στόχος της πρωτοβουλίας δεν ήταν μόνο να χαρίσει χαμόγελα, αλλά και να αναδείξει τη συνεργασία και τη δυναμική των τοπικών επιχειρήσεων και χειροτεχνών - κάτι που, όπως φαίνεται, πέτυχε με τον πιο γλυκό τρόπο.

