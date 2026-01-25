Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου από ομάδα ανηλίκων: Διακομίστηκε στο νοσοκομείο με κατάγματα

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ανήλικος 13 ετών στον Άλιμο με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Οι δράστες, επίσης ανήλικοι, αναζητούνται από τις αρχές.

Ένα ακόμη περιστατικό βίας ανηλίκων έγινε γνωστό σήμερα (25/1) με θύμα έναν 13χρονο στον Άλιμο που φέρεται να ξυλοκοπήθηκε από ομάδα ανηλίκων.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, διακομίστηκε αμέσως στο νοσοκομείο, με κάταγμα στο πρόσωπο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr