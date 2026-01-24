Viral έγινε ο Τσέχος πρωθυπουργός όταν αποκάλυψε ότι αγόρασε πανάκριβη υδρόγειο σφαίρα για να εντοπίσει τη Γροιλανδία στον χάρτη.

Η Γροιλανδία έχει μετατραπεί σε «καυτή πατάτα» για την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το στρατηγικό ενδιαφέρον των ΗΠΑ για το αυτόνομο έδαφος της Δανίας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις κατάφερε να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας με έναν ασυνήθιστο τρόπο.

«Αγόρασα υδρόγειο για να δω πού ακριβώς βρίσκεται η Γροιλανδία»

Ο Μπάμπις αποκάλυψε σε δημοσιογράφους ότι αγόρασε υδρόγειο σφαίρα αξίας 15.000 τσεχικών κορωνών (περίπου 617 ευρώ), προκειμένου να δει με ακρίβεια πού βρίσκεται η Γροιλανδία.

«Είναι μια όμορφη, μεγάλη υδρόγειος. Σε αυτήν φαίνεται καθαρά πού βρίσκεται η Γροιλανδία», δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση για τη στάση της κυβέρνησής του απέναντι στις αμερικανικές βλέψεις.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα social media, ο Τσέχος πρωθυπουργός πήγε ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι οι επίπεδοι χάρτες αλλοιώνουν τη γεωγραφική αλήθεια.

«Στην υδρόγειο βλέπουμε το πραγματικό μέγεθος της Γροιλανδίας σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Εκεί κοντά είναι και η Ρωσία. Σε μια πιθανή σύγκρουση, Θεός φυλάξει, ο πύραυλος δεν θα χρειαζόταν να διανύσει μεγάλη απόσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τον χλεύασαν στα social media: «Αισχροκέρδησαν εις βάρος αφελή συνταξιούχου»

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων δεν άφησαν ασχολίαστη ούτε την τιμή της υδρογείου, ούτε τις δηλώσεις του Μπάμπις. Πολλοί επισήμαναν ότι αντίστοιχα αντικείμενα στην Τσεχία κοστίζουν συνήθως 400 έως 1.000 κορώνες.

Χαρακτηριστική είναι γελοιογραφία που κυκλοφόρησε ευρέως, με τη λεζάντα: «Οι απατεώνες ξαναχτυπούν. Πούλησαν υδρόγειο σε έναν αφελή συνταξιούχο έναντι 15.000 κορωνών».

Άλλοι χρήστες της πλατφόρμας Χ προέτρεψαν ειρωνικά τον Τσέχο πρωθυπουργό να αναζητήσει στην υδρόγειο και την Ουκρανία, «για να καταλάβει πόσο κοντά βρίσκεται ο πόλεμος», υπενθυμίζοντας τη στάση του απέναντι στη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο.

Εκτόξευση στις αναζητήσεις για υδρόγειους

Το θέμα είχε και απρόσμενες συνέπειες στην αγορά. Σύμφωνα με τον Οντρέι Σβέντα, εκπρόσωπο του ιστοτόπου σύγκρισης τιμών Heureka, οι αναζητήσεις για υδρόγειους αυξήθηκαν κατά 420% μέσα σε λίγες ημέρες.

Ο 71χρονος Αντρέι Μπάμπις επέστρεψε στην πρωθυπουργία τον Δεκέμβριο, ηγούμενος κυβερνητικού συνασπισμού του κόμματός του ΑΝΟ, του δεξιού «Η Φωνή των Αυτοκινητιστών» και του ακροδεξιού SPD.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ