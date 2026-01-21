Παραλήρημα Τραμπ στο Νταβός: «Θέλω τη Γροιλανδία, αν πείτε "όχι" θα το θυμόμαστε» (vid)

Με μια ομιλία γεμάτη αιχμές, ιστορικές ανακρίβειες και απειλές με χαμόγελο, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε το Νταβός για να ανοίξει μέτωπα σχεδόν με όλους.

Σε μια μακροσκελή, αποσπασματική αλλά αποκαλυπτική ομιλία στο Νταβός, ο Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε όλα τα γεωπολιτικά και οικονομικά μέτωπα, περιγράφοντας έναν κόσμο που κατά τη δική του ανάγνωση χρειάζεται την Αμερική για να επιβιώσει.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στο βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός εμφανώς βραχνιασμένος αλλά πολιτικά ασυγκράτητος. Από την πρώτη φράση της ομιλίας του ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να περιοριστεί σε οικονομικές αναλύσεις. Η Ευρώπη, η Γροιλανδία, το ΝΑΤΟ, η Ουκρανία, η μετανάστευση, η Fed και η παγκόσμια ισορροπία ισχύος μπήκαν όλα στο ίδιο πολιτικό μπλέντερ, με τον ίδιο να σκιαγραφεί χωρίς κανένα ενδοιασμό έναν κόσμο που τελεί υπό αμερικανική «κηδεμονία».

«Αγαπώ την Ευρώπη, αλλά δεν πάει καλά»

Ο Τραμπ άνοιξε την ομιλία του με επίθεση στην Ευρώπη. «Αγαπώ την Ευρώπη και θέλω να τη δω να πηγαίνει καλά, αλλά δεν οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση», είπε, αποδίδοντας την ευρωπαϊκή παρακμή σε αυξανόμενες κυβερνητικές δαπάνες, ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση και ατελείωτες ξένες εισαγωγές.

Υποστήριξε ότι φίλοι του επιστρέφουν από ευρωπαϊκές χώρες και του λένε πως «δεν τις αναγνωρίζουν πια», τονίζοντας ότι αυτό δεν λέγεται με θετικό τρόπο αλλά με έντονα αρνητικό. Σύγκρινε την κατάσταση αυτή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες χαρακτήρισε οικονομικό θαύμα.

Η Γροιλανδία ως στρατηγικό και ιστορικό «δικαίωμα»

Το μεγαλύτερο και πιο φορτισμένο κομμάτι της ομιλίας αφιερώθηκε στη Γροιλανδία. Ο Τραμπ επανέλαβε πολλές φορές ότι δεν χρειάζεται, δεν θέλει και δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να την αποκτήσει, ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι «το μόνο που ζητάμε είναι να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία, τα δικαιώματα, τους τίτλους και την ιδιοκτησία της».

Επέμεινε ότι κανένα κράτος ή ομάδα κρατών δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια της Γροιλανδίας εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Είμαστε μια μεγάλη δύναμη, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι», δήλωσε.

Περιέγραψε τη Γροιλανδία ως ένα τεράστιο, σχεδόν εξ ολοκλήρου ακατοίκητο και υπανάπτυκτο νησί, ανυπεράσπιστο σε μια στρατηγική θέση ανάμεσα στις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα. Αναφέρθηκε εκτενώς στον πλούτο σπάνιων μετάλλων που βρίσκεται κάτω από εκατοντάδες μέτρα πάγου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτός δεν είναι ο βασικός λόγος ενδιαφέροντος.

«Τη χρειαζόμαστε για στρατηγικούς λόγους εθνικής και διεθνούς ασφάλειας», είπε, για να καταλήξει ότι «αυτό το τεράστιο, απροστάτευτο νησί είναι στην πραγματικότητα μέρος της Βόρειας Αμερικής, στα βόρεια σύνορα του Δυτικού Ημισφαιρίου, και είναι έδαφός μας».

Δανία, αχαριστία και τελεσίγραφα

Ο Τραμπ κατηγόρησε τη Δανία για αχαριστία, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ εγκατέστησαν βάσεις στη Γροιλανδία και «πολέμησαν για τη Δανία». Υπενθύμισε ότι το 2019 η Δανία είχε δεσμευτεί να δαπανήσει πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια για την άμυνα της Γροιλανδίας, αλλά τελικά ξόδεψε λιγότερο από το 1 τοις εκατό.

Παρά τις επικρίσεις, τόνισε ότι σέβεται τον λαό της Δανίας και ότι οι ηγέτες της είναι «πολύ καλοί». Αμέσως μετά, όμως, απευθύνθηκε ευθέως σε Δανία και Ευρώπη με τη φράση που προκάλεσε τις μεγαλύτερες αντιδράσεις.

«Έχετε μια επιλογή. Μπορείτε να πείτε ναι και θα είμαστε πολύ ευγνώμονες. Ή μπορείτε να πείτε όχι και θα το θυμόμαστε».

«Θέλουμε ένα κομμάτι πάγου για την προστασία του κόσμου και δεν μας το δίνουν», πρόσθεσε, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να είχαν κρατήσει αυτό το κομμάτι γης στο παρελθόν, αλλά δεν το έκαναν.

ΝΑΤΟ, αμερικανική αδικία και αυτοπροβολή

Ο Τραμπ επιτέθηκε και στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζονται πολύ άδικα. Υποστήριξε ότι δίνουν πολλά και παίρνουν λίγα, ενώ δήλωσε πως είναι επικριτής του ΝΑΤΟ εδώ και χρόνια.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι έχει κάνει περισσότερα για τη Συμμαχία από οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο και ότι «δεν θα υπήρχε ΝΑΤΟ» αν δεν συμμετείχε στην πρώτη του θητεία. Την ίδια στιγμή, υποστήριξε ότι μια ισχυρή και ασφαλής Αμερική σημαίνει ένα ισχυρό ΝΑΤΟ.

Golden Dome, Iron Dome και προσωπικές αιχμές

Σε ένα ακόμη αποκαλυπτικό σημείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει το συγκεκριμένο κομμάτι γης στη Γροιλανδία για να χτίσει τον πυρήνα του μελλοντικού Golden Dome. Υπενθύμισε ότι οι ΗΠΑ είχαν κατασκευάσει το Iron Dome στο Ισραήλ με δική τους τεχνολογία και αποκάλυψε ότι έχει πει πολλές φορές στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει να παίρνει τα εύσημα.

Ουκρανία, Πούτιν και Ζελένσκι

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία «αιματοχυσία» που θέλει να σταματήσει. «Δεν βοηθά τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πρόκειται για ψυχές, για νέους ανθρώπους», είπε.

Υποστήριξε ότι διαπραγματεύεται με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι ο Ρώσος πρόεδρος θέλει συμφωνία. Αντίστοιχα, δήλωσε ότι διαπραγματεύεται και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας ότι και εκείνος θέλει να κλείσει συμφωνία. Τόνισε ότι θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο στο Νταβός και ότι «πρέπει να σταματήσουν αυτόν τον πόλεμο».

Μετανάστευση, παγκόσμια παρακμή και Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι πολλά μέρη του κόσμου καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας και ότι οι ηγέτες είτε δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει είτε δεν κάνουν τίποτα. Επέμεινε ότι μεγάλα τμήματα της Ευρώπης έχουν γίνει αγνώριστα λόγω της μετανάστευσης.

Σε μια αποσπασματική αναφορά, είπε ότι η Βενεζουέλα θα γίνει «παράδεισος», ενώ περιέγραψε συνομιλίες με ηγέτες της αντιπολίτευσης μετά από επιθέσεις, λέγοντας ότι του ζήτησαν συμφωνία.

Fed, Πάουελ και επόμενες κινήσεις

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, λέγοντας ότι θα ανακοινώσει νέο πρόεδρο της Fed στο όχι πολύ μακρινό μέλλον. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Τζέρομ Πάουελ, τον οποίο χαρακτήρισε απαίσιο και μόνιμα καθυστερημένο στις αποφάσεις για τα επιτόκια.

Υποστήριξε ότι ο Πάουελ καθυστέρησε σκόπιμα πριν από τις εκλογές και ότι αυτό ευνόησε την άλλη πλευρά, για να προσθέσει ότι θα βρει κάποιον που θα κάνει «εξαιρετική δουλειά».

«Από νεκρή χώρα, η πιο καυτή του κόσμου»

Κλείνοντας, ο Τραμπ επανέλαβε μια από τις αγαπημένες του φράσεις. «Από νεκρή χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν η πιο καυτή του κόσμου». Δήλωσε ότι οι πολίτες τα πάνε πολύ καλά και είναι ευχαριστημένοι μαζί του, ενώ προέβλεψε ότι η αμερικανική οικονομία θα αναπτυχθεί με διπλάσιο ρυθμό από αυτόν που προβλέπει το ΔΝΤ.

«Όταν η Αμερική ανθίζει, όλοι ανθίζουμε. Όλοι μας ακολουθείτε προς τα κάτω και όλοι μας ακολουθείτε προς τα πάνω», είπε, κλείνοντας μια ομιλία που περισσότερο έμοιαζε με πολιτικό μανιφέστο ισχύος παρά με τοποθέτηση σε διεθνές οικονομικό φόρουμ.

Δείτε ολόκληρη την ομιλία Τραμπ στο Νταβός

