Γιαννόπουλος: «Αν είχε εισακουστεί ο Λαζόπουλος, η Καρυστιανού θα ήταν Πρόεδρος της Δημοκρατίας»
Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος αναφέρθηκε στην προ ενός έτους πρόταση του Λάκη Λαζόπουλου στον πρωθυπουργό να κάνει Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη Μαρία Καρυστιανού.
Τη δημόσια πρόταση του Λάκη Λαζόπουλου μέσα από το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» πριν από έναν χρόνο ανέσυρε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος μετά τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις.
«Η κα. Καρυστιανού που αν είχε εισακουστεί η παράκληση του εθνικού τσαντιριούχου προς τον πρωθυπουργό, θα ήταν σήμερα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν την έχουμε τελικά!»
