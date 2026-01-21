Κακοκαιρία στην Αττική: Έπεσαν δέντρα σε γήπεδο της Ηλιούπολης!

Η κακοκαιρία συνεχίζεται στην Αττική με έντονα φαινόμενα. Δύο δέντρα κατέρρευσαν στο γήπεδο της ΔΙΑΝΑ στην Ηλιούπολη. Άμεση ήταν η επέμβαση συνεργείου του Δήμου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει την Αττική, με τα φαινόμενα να εντείνονται και να κορυφώνονται τις πρώτες απογευματινές ώρες.

Στο πλαίσιο των προβλημάτων που καταγράφονται, δύο δέντρα με διαφορά λίγων λεπτών κατέρρευσαν στον χώρο του γηπέδου της ΔΙΑΝΑ στην Ηλιούπολη, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί, αφού δεν υπήρχε παρουσία ατόμων λόγω της καταρρακτώδους βροχής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν συνεργεία του Δήμου Ηλιούπολης, τα οποία βρέθηκαν στο σημείο για την απομάκρυνση των δέντρων και την αποκατάσταση της ασφάλειας στον χώρο. Η περιοχή αποκλείστηκε προληπτικά μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν.

Οι φωτογραφίες από το σημείο

