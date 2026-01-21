Ανοιχτά την Πέμπτη τα σχολεία στην Αττική: Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Παρά τη συνεχιζόμενη βροχόπτωση, τα σχολεία στην Αττική θα λειτουργήσουν κανονικά την Πέμπτη, καθώς τα φαινόμενα εξασθενούν σταδιακά.

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, τα σχολεία της Αττικής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας, καθώς η εικόνα του καιρού παρουσιάζει βελτίωση και δεν κρίνεται αναγκαία η αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Όπως σημειώνεται από την Περιφέρεια Αττικής, η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των σχολείων σήμερα, Τετάρτη, ελήφθη προληπτικά, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις έκαναν λόγο για έντονη επιδείνωση του καιρού. Ωστόσο, τα ακραία φαινόμενα που είχαν προαναγγελθεί τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που προκύψουν τοπικά προβλήματα, αυτά θα αξιολογηθούν ξεχωριστά και θα αντιμετωπιστούν κατά περίπτωση, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν σε κάθε περιοχή.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής

Το απόγευμα της Τετάρτης η Περιφέρεια Αττικής επιβεβαίωσε το άνοιγμα των σχολείων με ανακοίνωσή της, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Η απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά για το κλείσιμο των σχολείων της Αττικής, κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, αφορούσε μόνο τη σημερινή (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου) ημέρα.

Ως εκ τούτου και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν προκύπτει σχετική ανάγκη από τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική, θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ώρες

Αν και οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται σε αρκετές περιοχές, το κύμα κακοκαιρίας απομακρύνεται σταδιακά, με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται χρονικά.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ενημέρωση της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έως το μεσημέρι της Πέμπτης αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο Αιγαίο.

Παράλληλα, σήμερα Τετάρτη καταγράφονται τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο. Οι άνεμοι πνέουν ισχυροί, φτάνοντας κατά τόπους σε επίπεδα θυέλλης.

Περιοχές με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Ισχυρά φαινόμενα εκδηλώνονται σήμερα στην Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία έως το απόγευμα. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στην ανατολική Στερεά, σε Βοιωτία και Φθιώτιδα, καθώς και στην Εύβοια έως τις βραδινές ώρες.

Στην Αττική τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι νωρίς το βράδυ. Από το απόγευμα και έως αργά το βράδυ, οι Κυκλάδες θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, ενώ από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης οι βροχές θα επεκταθούν στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Στα Δωδεκάνησα, ισχυρές βροχές προβλέπονται την Πέμπτη έως το μεσημέρι.

Αυξημένη επικινδυνότητα και χιονοπτώσεις

Αυξημένη επικινδυνότητα παρουσιάζουν τα φαινόμενα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο έως το απόγευμα, στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια έως το βράδυ, στις Σποράδες πρόσκαιρα το απόγευμα, καθώς και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου κατά τη διάρκεια της νύχτας από Τετάρτη προς Πέμπτη.

Πυκνές χιονοπτώσεις σημειώνονται στα ορεινά της Αχαΐας και της Κορινθίας έως το απόγευμα, στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, της δυτικής και κεντρικής Στερεάς, καθώς και στη Θεσσαλία, τόσο σε ορεινές όσο και σε ημιορεινές περιοχές. Χιονοπτώσεις καταγράφονται επίσης στη δυτική και κεντρική Μακεδονία έως το βράδυ.

Το απόγευμα και το βράδυ, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας, ενώ τη νύχτα αναμένονται χιονοπτώσεις και στα ορεινά της Θράκης. Οι πιο έντονες χιονοπτώσεις εντοπίζονται στη δυτική Μακεδονία και στις περιοχές Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Τέλος, πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 έως 10 μποφόρ θα πνέουν έως το πρωί της Πέμπτης στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην περιοχή των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, διατηρώντας δύσκολες τις συνθήκες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

