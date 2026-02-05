Πέθανε ο Λάκης Ραπτάκης: Ο «θρύλος» της νυχτερινής διασκέδασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας Λάκης Ραπτάκης, εμβληματική μορφή του ελληνικού nightlife, που σημάδεψε τη διασκέδαση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο Λάκης Ραπτάκης πέθανε αιφνιδίως, σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα, στο σπίτι του στη Γλυφάδα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε καρδιακό επεισόδιο, με το περιστατικό να σημειώνεται περίπου στις 18:30.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, όπου θεωρούνταν μία από τις πιο ισχυρές και επιδραστικές προσωπικότητες για δεκαετίες.

Κυρίαρχος της νυχτερινής σκηνής για δεκαετίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ο Ραπτάκης υπήρξε μορφή-σύμβολο του nightlife. Συνεργάτες του επισημαίνουν ότι: «άλλαξε όλη τη διασκέδαση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη», φέρνοντας νέο μοντέλο λειτουργίας και αισθητικής στα νυχτερινά μαγαζιά.

Κατά τη δεκαετία του '80 και του '90 γνώρισε τη μεγαλύτερη επιχειρηματική του ακμή, φτάνοντας να διαχειρίζεται έως και 46 χώρους διασκέδασης, αριθμός εντυπωσιακός για τα δεδομένα της εποχής.

Το 1988 αποφάσισε να αναλάβει την Αίγλη Ζαππείου: «Οταν είδα την "Αίγλη", διαπίστωσα αμέσως ότι ήταν ένας εκπληκτικός χώρος, αλλά ο τότε ιδιοκτήτης είχε σχεδόν πτωχεύσει και είχε φύγει για τη Γερμανία. Οι σερβιτόροι ήταν κάτι γεροντάκια που δούλευαν εκεί για δεκαετίες», έχει πει.

Ο επιχειρηματίας επιστράτευσε έναν φίλο του αρχιτέκτονα από την Ιταλία, ο οποίος μεταμόρφωσε τον χώρο σε ένα εξαιρετικής αισθητικής bar-restaurant. Τα βαμμένα σε διάφορες αποχρώσεις αντίγραφα έξι αρχαίων αγαλμάτων, τα ζωντανά χρώματα στην εσωτερική διακόσμηση και τα σικ έπιπλα μεταμόρφωσαν την «Αίγλη» σε ένα μοναδικό place to be, μέσα στο Ζάππειο.

Η πολυσυζητημένη σχέση του με τη Βάννα Μπάρμπα

Ιδιαίτερα γνωστή είχε γίνει και η προσωπική του ζωή, κυρίως λόγω της σχέσης του με τη Βάννα Μπάρμπα. Ο δεσμός τους απασχόλησε έντονα τα μέσα ενημέρωσης από το 1998 έως το 2000.

Ο χωρισμός τους τότε είχε χαρακτηριστεί εκρηκτικός και είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ήδη προβεβλημένο προφίλ του επιχειρηματία.

