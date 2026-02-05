Αχαρνές: Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών

Δύο άτομα συνελήφθησαν από τη Δίωξη Ναρκωτικών για υπόθεση διακίνησης ουσιών στις Αχαρνές. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται 59χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ.

Το μεσημέρι της Τρίτης (3/2), αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 46 και 59 ετών, για κατά περίπτωση κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών Αττικής.

Για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμη ένας 27χρονος.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στους κατηγορούμενους: Πρώην παίκτης της ΑΕΚ ανάμεσα στους συλληφθέντες

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένη έρευνα, με αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργία προφίλ δραστηριότητας (profiling). Από την έρευνα πιστοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, 46 και 27 ετών, στη διακίνηση ναρκωτικών.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση συνελήφθη αρχικά στα Άνω Λιόσια ο 59χρονος, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Στην κατοχή του βρέθηκαν αυτοσχέδιες χάρτινες συσκευασίες με ηρωίνη μικτού βάρους 0,8 γραμμαρίων και βραστή κοκαΐνη μικτού βάρους 0,2 γραμμαρίων.

Όπως προέκυψε, φέρεται να είχε προμηθευτεί τις ουσίες λίγο πριν τη σύλληψή του από τον 46χρονο και τον 27χρονο, έναντι 20 ευρώ.

Τι κατασχέθηκε από τις έρευνες: Με παρελθόν οι εμπλεκόμενοι

Από τις έρευνες στην κατοχή των κατηγορουμένων και σε οικίες, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν:

ποσότητες ηρωίνης και βραστής κοκαΐνης

το χρηματικό ποσό των 4.037 ευρώ

κινητό τηλέφωνο

πλήρες σύστημα καταγραφής εικόνας και ήχου με 7 κάμερες, καταγραφικό και οθόνη

ψηφιακό μετρητή κερμάτων

Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή αλλά και άλλα αδικήματα. Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ