4.000 διαστημικοί καθρέφτες αλλάζουν τη νύχτα από το 2026: Φως από το Διάστημα στη Γη

Μια startup σχεδιάζει την εκτόξευση 4.000 διαστημικών καθρεφτών που θα αντανακλούν ηλιακό φως στη Γη τη νύχτα από το 2026, προκαλώντας αντιδράσεις επιστημόνων και περιβαλλοντολόγων.

Ένα φιλόδοξο -και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο- εγχείρημα φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά την έννοια της νύχτας όπως τη γνωρίζουμε. Νεοσύστατη εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια σχεδιάζει να εκτοξεύσει έως και 4.000 γιγαντιαίους καθρέφτες σε χαμηλή γήινη τροχιά, με στόχο την ανάκλαση του ηλιακού φωτός πίσω στη Γη κατά τις νυχτερινές ώρες. Το πρώτο δοκιμαστικό βήμα έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2026, ωστόσο το σχέδιο έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Η startup Reflect Orbital υποστηρίζει ότι τα τροχιακά κάτοπτρα, διαμέτρου περίπου 55 μέτρων το καθένα, θα μπορούν να κατευθύνουν διάχυτο ηλιακό φως σε εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κρίσιμες υποδομές ή περιοχές έκτακτης ανάγκης, επεκτείνοντας ουσιαστικά τη διάρκεια της ημέρας. Οι δορυφόροι θα κινούνται σε τροχιά συγχρονισμένη με τον Ήλιο, παραμένοντας κοντά στη νοητή γραμμή που χωρίζει τη μέρα από τη νύχτα, ώστε να «συλλαμβάνουν» φως ακόμη και όταν το έδαφος βρίσκεται στο σκοτάδι.

Ωστόσο, η τεχνολογία αυτή συνοδεύεται από σοβαρές ανησυχίες. Λόγω της φυσικής σκέδασης του φωτός στην ατμόσφαιρα, η ανακλώμενη φωτεινή δέσμη δεν περιορίζεται αυστηρά σε μία ζώνη, αλλά μπορεί να εξαπλωθεί δεκάδες χιλιόμετρα πέρα από τον στόχο. Ειδικοί εκτιμούν ότι, υπό ορισμένες συνθήκες, η φωτεινότητα θα μπορούσε να ξεπερνά ακόμη και αυτή της πανσελήνου.

Η αστρονομική κοινότητα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Ερευνητές επισημαίνουν ότι η αυξανόμενη παρουσία ανακλαστικών δορυφόρων δυσχεραίνει ήδη τις παρατηρήσεις του ουρανού, με φωτεινά ίχνη να αλλοιώνουν εικόνες τηλεσκοπίων και να οδηγούν σε απώλεια πολύτιμων δεδομένων. Παράλληλα, περιβαλλοντολόγοι και ειδικοί προειδοποιούν για επιπτώσεις στην άγρια ζωή και στη βιολογική ισορροπία ανθρώπων και ζώων, που εξαρτώνται από το φυσικό σκοτάδι.

Πέρα από τα τεχνικά ζητήματα, τίθεται και θέμα διακυβέρνησης. Το ποιος θα ελέγχει το φως του νυχτερινού ουρανού και με ποιους κανόνες, παραμένει ασαφές, σε έναν τομέα όπου οι διεθνείς ρυθμίσεις υστερούν. Αν το σχέδιο υλοποιηθεί, η νύχτα ενδέχεται να πάψει να είναι κοινό φυσικό αγαθό - και αυτό από μόνο του ανοίγει μια συζήτηση με παγκόσμιες προεκτάσεις.

