Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο γραφείο του ιδιοκτήτη, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές

Στο στόχαστρο της ΔΑΕΕ ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα για το εργατικό δυστύχημα. Έφοδος στο γραφείο του και κατάσχεση υπολογιστών, τάμπλετ και λάπτοπ.

Έφοδο στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» και στο γραφείο του ιδιοκτήτη της εταιρίας, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), στο πλαίσιο της έρευνας για το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα που οδήγησε στον θάνατο πέντε εργατριών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το dikastiko.gr, στελέχη της ΔΑΕΕ μετέβησαν στο γραφείο του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη και κατέσχεσαν σταθερούς υπολογιστές, τάμπλετ, λάπτοπ, καθώς και λογιστικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που κρίθηκαν απαραίτητα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr