Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Στρασβούργο, όταν ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς χτύπησε δημοσιογράφο, ο οποίος τον κατήγγειλε με τη γαλλική αστυνομία να κινεί τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Σοβαρό επεισόδιο βίας που σημειώθηκε το βράδυ της 16ης Δεκεμβρίου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στο κέντρο της πόλης του Στρασβούργου, ανάμεσα στο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά και τον δημοσιογράφο του NEWS24/7, Νίκο Γιαννόπουλο. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος τον έθεσε εκτός ευρωομάδας.

Ομάδα Ελλήνων δημοσιογράφων που βρισκόταν στην πόλη για την κάλυψη της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου βρέθηκε μπροστά σε μια ακραία κατάσταση, η οποία εκτυλίχθηκε σε εστιατόριο-μπαρ σε κεντρικό σημείο.

Πως ξεκίνησαν όλα: Χτυπήματα και λαβή στον λαιμό από τον Νίκο Παππά

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, δύο δημοσιογράφοι αποχωρούσαν από τον χώρο όταν δέχθηκαν λεκτική επίπληξη από τον ευρωβουλευτή, ο οποίος φέρεται να τους κατηγόρησε ότι τον είχαν σπρώξει χωρίς να ζητήσουν συγγνώμη. Ο δημοσιογράφος αρνήθηκε τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία σωματική επαφή και ότι, αντίθετα, έγινε προσπάθεια να τον ρίξουν κάτω.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε στον διάδρομο εξόδου, όπου, σύμφωνα με τη μήνυση, ο δημοσιογράφος δέχθηκε επίθεση από πίσω, με χτυπήματα και λαβή στον λαιμό, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος ανήμπορος να αντιδράσει.

Οι δύο δημοσιογράφοι, σε κατάσταση σοκ, επέστρεψαν στον χώρο και ενημέρωσαν τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. Λίγο αργότερα, όταν η ομάδα βγήκε ξανά έξω, φέρεται να σημειώθηκε νέα ένταση, με απειλητικές φράσεις και παραδοχή της επίθεσης, σύμφωνα πάντα με όσα περιγράφονται στη μήνυση.

Μετά από περίπου 20 λεπτά έντονης κατάστασης, ο ευρωβουλευτής αποχώρησε από το σημείο, ενώ ο δημοσιογράφος επέστρεψε στο ξενοδοχείο του σε εμφανή ψυχολογική αναστάτωση.

Το... μετάνιωσε ο Νίκος Παππάς: Κατέθεσε μήνυση ο δημοσιογράφος

Όπως αναφέρεται, περίπου μία ώρα αργότερα στάλθηκαν μηνύματα συγγνώμης προς τον δημοσιογράφο, τα οποία φέρεται να διαγράφηκαν λίγο μετά. Το επόμενο πρωί, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν ξανά στον χώρο πρωινού του ξενοδοχείου, όπου διέμεναν, γεγονός που προκάλεσε νέα ένταση, με τον δημοσιογράφο να ζητά την αποχώρηση του ευρωβουλευτή.

Ο δημοσιογράφος, συνοδευόμενος από μέλη της ελληνικής αποστολής, μετέβη στη Γαλλική Αστυνομική Διεύθυνση του Στρασβούργου, όπου κατέθεσε μήνυση διάρκειας άνω της μίας ώρας. Οι γαλλικές Αρχές φέρονται να ενεργοποίησαν τη διαδικασία του αυτοφώρου, καθώς πράξεις σωματικής βίας δεν καλύπτονται από τη βουλευτική ασυλία.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η ηγεσία της ευρωομάδας, ενώ από την πλευρά του κόμματος δηλώθηκε άγνοια για το συμβάν, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίησή του.

