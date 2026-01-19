Η απάντηση του ChatGPT όταν ρωτήθηκε «τι πρέπει να κάνει ένας μέσος άνθρωπος για να γίνει πλούσιος» (vid)

Ζήτησε από το ChatGPT να απαντήσει στο «πως ένας άνθρωπος με 50.000 δολάρια ετήσιο εισόδημα μπορεί να γίνει οικονομικά ελεύθερος» και η απάντησή του, για άλλη μία φορά, ήταν αποστομωτική.

Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, έχουμε ζητήσει απ' το ChatGPT βοήθεια και απάντηση σε διάφορα ερωτήματα που μας απασχολούν.

Ο Στίβεν Μπάρτλετ, παρουσιαστής του podcast The Diary Of A CEO, κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με τον οικονομολόγο JL Collins, σκέφτηκε να ρωτήσει το ChatGPT για το «τι πρέπει να κάνει ένας μέσος άνθρωπος για να γίνει οικονομικά ελεύθερος».

Η απάντηση του ChatGPT

Αρχικά, ρώτησε τον Collins για το τι πιστεύει, με τον ίδιο να απαντά: «Απέφυγε τα χρέη. Ζήσε με λιγότερα από όσα κερδίζεις και επένδυσε το περίσσευμα».

Εν συνεχεία, αποκάλυψε τι του απάντησε το ChatGPT, όταν του έθεσε το εξής ερώτημα: «Είμαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος που κερδίζει 50.000 δολάρια τον χρόνο. Θέλω να γίνω οικονομικά ελεύθερος στο μέλλον. Δώσε μου μία πρόταση βασισμένη σε όλη τη σοφία του κόσμου από κάθε ειδικό στις επενδύσεις που υπήρξε ποτέ».

Η απάντησή του ήταν η εξής: «Εστίασε στην αποταμίευση και επένδυε σταθερά σε χαμηλού κόστους, ευρείας βάσης δείκτες όπως ο S&P 500, ζώντας κάτω από τις δυνατότητές σου και αφήνοντας τον ανατοκισμό να δουλέψει με τον χρόνο».

Μετέπειτα, ο Μπάρτλετ έκανε μία πιο γενική ερώτηση: «Πως μπορώ να κερδίσω περισσότερα;», με τον Collins να απαντάει σχετικά απλά: «Ανάπτυξε τις δεξιότητές σου».

Ενώ το ChatGPT είπε: «Για να κερδίζεις περισσότερα, εστίασε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων με υψηλή ζήτηση. Αναζήτησε ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, εξερεύνησε παράλληλες πηγές εισοδήματος ή επένδυσε σε περιουσιακά στοιχεία που δημιουργούν παθητικό εισόδημα, όπως ακίνητα ή μερίσματα».

Οι δεξιότητες που έχουν ζήτηση στην εποχή του AI

Όσον αφορά το ποιες δεξιότητες θα έχουν (ή έχουν ήδη) ζήτηση με την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, ο Collins σχολίασε ότι ο προγραμματισμός ήταν κάποτε εξαιρετικά περιζήτητος, αλλά αυτό θα αλλάξει στην εποχή του AI. Μάλιστα, αστειεύτηκε λέγοντας πως το chatbot φαίνεται να έχει «εξορύξει» το περιεχόμενο του βιβλίου του.

Η ανησυχία του Sam Altman για τις δουλειές

Το θέμα έρχεται λίγο καιρό μετά τις δηλώσεις του CEO της OpenAI, Sam Altman, ο οποίος έχει πει ότι η απώλεια θέσεων εργασίας είναι αυτό που τον ανησυχεί περισσότερο: «Είμαι βέβαιος πως ένα μεγάλο μέρος της σημερινής εξυπηρέτησης πελατών μέσω τηλεφώνου ή υπολογιστή θα αντικατασταθεί από το AI», είχε δηλώσει στην εκπομπή The Tucker Carlson Show.

Και μετά κατέληξε: «Κάποιος μου είχε πει πρόσφατα ότι ιστορικά, περίπου το 50% των θέσεων εργασίας αλλάζουν σημαντικά κάθε 75 χρόνια. Ίσως να μην χάνονται εντελώς, αλλά μετασχηματίζονται. Η αμφιλεγόμενη άποψή μου είναι ότι αυτό θα συμβεί πολύ πιο γρήγορα, αλλά αν το δούμε σε βάθος χρόνου, δεν θα διαφέρει δραματικά απ' ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ