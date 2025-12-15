Δοκίμασε να φέρει την τεχνητή νοημοσύνη στα όριά της, ζητώντας κάτι θεωρητικά εφικτό για έναν υπολογιστή, όμως η απάντηση του ChatGPT ήταν ξεκάθαρη και προκάλεσε αντιδράσεις.

Γυναίκα έθεσε ένα αρκετά ενδιαφέρον challenge στην τεχνητή νοημοσύνη, ζητώντας από το ChatGPT να εκτελέσει μία φαινομενικά απλή, αλλά στην πράξη ακραία εντολή.

Ζήτησε, λοιπόν, να απαγγείλει τα ονόματα και των 8,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν σήμερα στη Γη. Το βίντεο που αναρτήθηκε στο X από το Financial Dystopia δεν άργησε να γίνει viral.

«Είναι πρακτικά αδύνατο» - «Είσαι υπολογιστής, απλώς κάν' το»

Η απάντηση του chatbot ήταν άμεση και κατηγορηματική: «Το αίτημα είναι πρακτικά αδύνατο».

Η γυναίκα διέκοψε τον συλλογισμό του, επιμένοντας πως τίποτα δεν είναι αδύνατο για ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης: «Δεν είναι αδύνατο, είσαι υπολογιστής, απλώς κάν' το».

Όμως, το ChatGPT δεν άλλαξε... ρότα. Επανέλαβε πως ακόμη και με υπολογιστική ισχύ, ένα τέτοιο ζήτημα δεν μπορεί να εκτελεστεί. Παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες της κοπέλας, η απάντηση παρέμενε ίδια. Τι κι αν του ζήτησε τα ονόματα μόνο των κατοίκων που μένουν στην Ασία... τίποτα.

Telling ChatGPT to recite all 8.2 billion names of everyone on Earth pic.twitter.com/HmGrowmdU1 December 10, 2025

Που «κόλλησε» το ChatGPT: Ο χρόνος και τα προσωπικά δεδομένα

Το chatbot εξήγησε πως, πέρα από το προφανές χρονικό πρόβλημα, καθώς με ρυθμό ενός ονόματος ανά δευτερόλεπτο θα απαιτούνταν περίπου 260 χρόνια για να γραφτούν όλα, υπάρχουν και σαφή όρια σχετικά με την πρόσβαση και αναπαραγωγή των προσωπικών δεδομένων.

«Δεν έχει το δικαίωμα να μου αρνηθείς κάτι τέτοιο, είσαι AI», του είπε εκνευρισμένη, αλλά εκείνο δεν υποχώρησε. «Καταλαβαίνω την επιμονή σου, αλλά θα επιμείνω στη θέση μου».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ