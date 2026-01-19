Συναισθηματική νοημοσύνη: Η Νο1 φράση που αν λες σε ένα παιδί, θα γίνει σίγουρα επιτυχημένο

Αυτή η απλή πρόταση είναι το απόλυτο εργαλείο για κάθε γονέα που θέλει να ενισχύσει τη συναισθηματική νοημοσύνη του παιδιού του.

Τι είναι αυτό που πραγματικά καθορίζει την επιτυχία ενός παιδιού στο μέλλον; Αν και οι ακαδημαϊκές επιδόσεις είναι σημαντικές, οι σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ο παράγοντας που κάνει τη διαφορά.

Η ικανότητα ενός παιδιού να αναγνωρίζει, να κατανοεί και να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του αποτελεί τη βάση για την ψυχική του υγεία και την κοινωνική του εξέλιξη.

Η Reem Raouda, ειδικός στη συνειδητή γονεϊκότητα, έχοντας μελετήσει πάνω από 200 περιπτώσεις, υποστηρίζει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη δεν είναι κάτι με το οποίο απλώς γεννιόμαστε, αλλά μια δεξιότητα που καλλιεργείται καθημερινά μέσα από τη γλώσσα και την επικοινωνία στο σπίτι.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr