Συναισθηματική νοημοσύνη: Η Νο1 φράση που αν λες σε ένα παιδί, θα γίνει σίγουρα επιτυχημένο
Τι είναι αυτό που πραγματικά καθορίζει την επιτυχία ενός παιδιού στο μέλλον; Αν και οι ακαδημαϊκές επιδόσεις είναι σημαντικές, οι σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ο παράγοντας που κάνει τη διαφορά.
Η ικανότητα ενός παιδιού να αναγνωρίζει, να κατανοεί και να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του αποτελεί τη βάση για την ψυχική του υγεία και την κοινωνική του εξέλιξη.
Η Reem Raouda, ειδικός στη συνειδητή γονεϊκότητα, έχοντας μελετήσει πάνω από 200 περιπτώσεις, υποστηρίζει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη δεν είναι κάτι με το οποίο απλώς γεννιόμαστε, αλλά μια δεξιότητα που καλλιεργείται καθημερινά μέσα από τη γλώσσα και την επικοινωνία στο σπίτι.
