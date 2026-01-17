TikToker «πάγωσε» τους ακόλουθούς της όταν τους αποκάλυψε πως οι γονείς της είναι αδέλφια: Πώς συνέβη κάτι τέτοιο (vid)

Μια νεαρή στις ΗΠΑ αποκάλυψε στους ακόλουθούς της στα social media ότι οι γονείς της είναι πραγματικότητα αδέλφια.

Νεαρή TikToker στις ΗΠΑ αποκάλυψε στους ακόλουθούς της πώς ανακάλυψε ότι η μητέρα και ο πατέρας της ήταν αδέλφια και ισχυρίστηκε ότι οι γονείς της είναι περήφανοι γι’ αυτό.

Η Cameron Keller χρησιμοποίησε το TikTok για να μοιραστεί λεπτομέρειες για το παράξενο οικογενειακό της δέντρο και ενημέρωσε τους 36.000 ακόλουθούς της για το πώς ήρθαν κοντά οι γονείς της.

Πώς γνωρίστηκαν τα δύο αδέλφια

Εξηγώντας ότι προέρχεται από μια αγροτική πόλη στην πολιτεία του Νέου Μεξικού των ΗΠΑ, όπου «συμβαίνουν πολλά περίεργα πράγματα», η Cameron είπε στους χρήστες των social media ότι η μητέρα της εργαζόταν σε ένα εστιατόριο όταν εμφανίστηκε ξαφνικά ο «χαμένος» αδερφός της. Σε ένα από τα βίντεο που ανέβασε, η TikToker αποκάλυψε ότι «για πολύ καιρό» το ζευγάρι δεν είχε ιδέα για τη σύνδεσή του.

«Άρχισαν να βγαίνουν πριν καν ξέρουν ότι ήταν συγγενείς», είπε η Cameron. «Μετά το ανακάλυψαν… Ήταν επίσης πολύ θρησκευόμενοι, οπότε πάντα αναφερόντουσαν σε Αδάμ και Εύα όταν μιλούσαμε για οτιδήποτε αφορά την αναπαραγωγή. Ο αδερφός μου κι εγώ ρωτούσαμε πολλά για το πώς βρεθήκαμε εδώ, διότι δεν γνωρίζαμε πολλά πράγματα. Πηγαίναμε στα σπίτια άλλων ανθρώπων και ήταν διαφορετικά, καταλαβαίνεις; Οι γονείς μας έλεγαν, ''πρέπει να τηρούμε τη Βίβλο και να ακολουθούμε τα βήματα του Αδάμ και της Εύας''», ανέφερε.

Όπως και να ’χει, η Cameron εξομολογήθηκε ότι οι γονείς της δεν κάθισαν ακριβώς να της εξηγήσουν τη συγγένειά τους όταν ήταν μικρή. Σε ένα άλλο βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα, αποκάλυψε πώς ανακάλυψε ότι οι γονείς της ήταν αδέλφια. «Μένω σε μια πολύ μικρή πόλη, οπότε το ξέραμε πάντα. Ήταν κάπως περήφανοι γι’ αυτό!».

Η Cameron παραδέχτηκε ότι όταν ήταν μικρή πίστευε πως ήταν αρκετά «εντυπωσιακό» το ότι οι γονείς της ήταν αδέλφια αποκαλύπτοντας ότι συνήθιζε να το λέει σε όλους στο σχολείο. «Στην Πέμπτη τάξη, η δασκάλα μου με πήρε στην άκρη και είπε, ‘Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να το λες στους άλλους.’», είπε σε ένα άλλο βίντεο.

Πώς τα δύο αδέλφια κατέληξαν μαζί χωρίς να γνωρίζουν τη συγγένεια

Η κομβική ερώτηση της ιστορίας είναι πώς δύο άνθρωποι από τους ίδιους γονείς, κατέληξαν να ζουν μαζί και να κάνουν παιδιά χωρίς να καταλαβαίνουν ότι είναι αδέλφια.

Σύμφωνα με την Cameron, η γιαγιά της πέθανε όταν τα παιδιά της ήταν μικρά, με αποτέλεσμα η θεία της να αναλάβει τη μητέρα της και ο παππούς της τον πατέρα της. Καθώς ήταν «χωρισμένοι για πολύ καιρό», το ζευγάρι προφανώς δεν είχε «ιδέα» ο ένας για την ύπαρξη του άλλου, μέχρι που άρχισαν να βγαίνουν στην εφηβεία τους.

Η Cameron είπε ότι οι γονείς της είναι ακόμα μαζί σήμερα, αν και η ίδια δεν διατηρεί στενή σχέση μαζί τους. Τόνισε στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων ότι ο λόγος που μοιράζεται την ιστορία της οικογένειάς της είναι για κάνει τους ανθρώπους πιο προσεκτικούς.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ