Επιστήμονες σε νευρική κρίση: Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων

Ο Γεράσιμος Τσελέντης αναφέρει πως οι μετεωρολόγοι παίζουν ΛΟΤΤΟ με τους σεισμούς.

Μετά την πρόσφατη νέα έντονη αντιπαράθεση των μετεωρολόγων για τον καιρό και τον χιονιά, μια άλλη παλιά κόντρα ήρθε πάλι στο προσκήνιο μεταξύ επιστημόνων και δη αυτών που ασχολούνται με τους σεισμούς.

Πριν από περίπου 20 χρόνια δεν είχε αρχή και τέλος η σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ σεισμολόγων, γεωλόγων και λοιπών ειδικών επί των θεμάτων του «Εγκέλαδου», ιδίως μετά την μεγάλη σεισμική δόνηση στην Αθήνα το 1999.

Και τότε δεν υπήρχαν και social media να τοποθετείται κανείς με μεγαλύτερη ευκολία και κυρίως…. ανέλεγκτα. Πριν από 20 και πλέον χρόνια σεισμολόγοι κυριολεκτικά «ξεκατινιάζονταν» στα τηλε-παράθυρα.

