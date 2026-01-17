Η στιγμή που χιονοστιβάδα σκεπάζει χιονοδρομικό κέντρο της Ρωσίας: Οι τουρίστες έτρεχαν πανικόβλητοι (vid)

Σκηνές πανικού στο χιονοδρομικό κέντρο του όρους Ελμπρούς στη Ρωσία, όταν τεράστια χιονοστιβάδα σάρωσε την περιοχή.

Σοκαριστικά πλάνα που καταγράφηκαν πριν μερικές μέρες, δείχνουν έναν τεράστιο όγκο χιονιού να κατεβαίνει με ορμή την πλαγιά του όρους Ελμπρούς στην νότια Ρωσία, κατευθυνόμενο προς τον χώρο στάθμευσης του χιονοδρομικού κέντρου στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκαρία.

Στα βίντεο, άνθρωποι εμφανίζονται αρχικά να παρακολουθούν αποσβολωμένοι τη χιονοστιβάδα, πριν συνειδητοποιήσουν τον άμεσο κίνδυνο. Μερικοί προσπαθούν να απομακρυνθούν, όμως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο χώρος σκεπάζεται από ένα πυκνό λευκό σύννεφο χιονιού.

Παρά τη σφοδρότητα του φαινομένου, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρά τραυματίες.

Οι τοπικές Αρχές είχαν ήδη κλείσει τμήματα του βουνού και είχαν αναστείλει τη λειτουργία του τελεφερίκ από τις 10 Ιανουαρίου, λόγω αυξημένου κινδύνου χιονοστιβάδων εξαιτίας επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Το όρος Ελμπρούς, με ύψος 5.642 μέτρα, αποτελεί δημοφιλή αλλά απαιτητικό προορισμό για ορειβάτες και σκιέρ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, κάθε χρόνο στο βουνό καταγράφονται 15 έως 30 θάνατοι, κυρίως από ορειβάτες χωρίς επαρκή προετοιμασία που αιφνιδιάζονται από τις απότομες αλλαγές του καιρού.

