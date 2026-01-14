Η Κίνα σήκωσε στα 2.000 μέτρα το «θηρίο»: Το αερόπλοιο που παράγει ρεύμα από τον άνεμο

Ένα αερόπλοιο γεμάτο ήλιο ανέβηκε στα 2.000 μέτρα και έστειλε ρεύμα στο δίκτυο, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στην ενέργεια.

Μοιάζει με εικόνα από ταινία επιστημονικής φαντασίας, όμως είναι πραγματικότητα. Η Κίνα πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχημένη δοκιμή ενός ιπτάμενου αιολικού συστήματος ισχύος μεγαβάτ, το οποίο δεν στηρίζεται στο έδαφος αλλά αξιοποιεί τους ισχυρούς ανέμους σε μεγάλο ύψος.

Το σύστημα ονομάζεται S2000 και δοκιμάστηκε πάνω από την πόλη Γιμπίν στην επαρχία Σιτσουάν. Ανέβηκε στα 2.000 μέτρα, αιωρήθηκε σταθερά και παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύτηκε απευθείας στο τοπικό δίκτυο. Ήταν η πρώτη πραγματική δοκιμή παραγωγής ρεύματος από ιπτάμενο αιολικό σύστημα αυτής της κλίμακας.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, το S2000 παρήγαγε 385 κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας, αποδεικνύοντας ότι η ιδέα της αιολικής ενέργειας σε μεγάλο ύψος μπορεί να λειτουργήσει και εκτός εργαστηρίου.

Αερόπλοιο αντί για ανεμογεννήτρια

Οπτικά, το S2000 μοιάζει περισσότερο με αερόπλοιο παρά με κλασική ανεμογεννήτρια. Έχει μήκος περίπου 60 μέτρα και πλάτος και ύψος που ξεπερνούν τα 40. Ανυψώνεται χάρη σε ήλιο και μεταφέρει στον αέρα μια ελαφριά μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η άνοδος στο επιθυμητό ύψος διήρκεσε περίπου μισή ώρα. Μόλις έφτασε στα 2.000 μέτρα, το σύστημα αιωρήθηκε σταθερά και ξεκίνησε να παράγει ρεύμα. Κρατιέται στη θέση του με ένα ισχυρό καλώδιο που το συνδέει με το έδαφος. Από το ίδιο καλώδιο μεταφέρεται και η ηλεκτρική ενέργεια πίσω στη γη.

Γιατί ο άνεμος ψηλά έχει αξία

Το πλεονέκτημα της τεχνολογίας είναι απλό. Όσο ανεβαίνεις ψηλότερα, οι άνεμοι είναι πιο δυνατοί και κυρίως πιο σταθεροί σε σχέση με αυτούς κοντά στο έδαφος. Δεν επηρεάζονται από κτίρια, βουνά ή εμπόδια και φυσούν με μεγαλύτερη διάρκεια.

Αυτό έχει τεράστια σημασία, γιατί ακόμη και μια μικρή αύξηση στην ένταση του ανέμου μπορεί να δώσει πολλαπλάσια παραγωγή ενέργειας. Γι’ αυτό και οι άνεμοι μεγάλου υψομέτρου θεωρούνται ανεκμετάλλευτος ενεργειακός θησαυρός.

Πώς «μαζεύει» τον άνεμο

Το S2000 χρησιμοποιεί έναν έξυπνο αεροδυναμικό σχεδιασμό. Ο αέρας κατευθύνεται μέσα από έναν κυκλικό αγωγό που σχηματίζεται ανάμεσα στο κύριο σώμα του αερόπλοιου και μια δακτυλιοειδή πτέρυγα. Εκεί συμπιέζεται και περνά από 12 μικρές ανεμογεννήτριες, αυξάνοντας την απόδοση.

Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα καταφέρνει να αξιοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο τον άνεμο που το διαπερνά, χωρίς να χρειάζεται τεράστιες λεπίδες όπως οι κλασικές ανεμογεννήτριες.

Έως 3 μεγαβάτ από τον ουρανό

Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology, το S2000 έχει ονομαστική ισχύ που μπορεί να φτάσει έως και τα 3 μεγαβάτ. Ο συνολικός όγκος του αερόπλοιου αγγίζει τα 20.000 κυβικά μέτρα, κάτι που εξασφαλίζει τόσο την άνωση όσο και τη σταθερότητά του.

Οι πρώτες χρήσεις που εξετάζονται αφορούν απομακρυσμένες περιοχές, νησιά, ορεινές ζώνες ή σημεία όπου είναι δύσκολη η εγκατάσταση συμβατικών ανεμογεννητριών. Παράλληλα, το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στα υπάρχοντα αιολικά πάρκα, προσθέτοντας παραγωγή από μεγαλύτερα ύψη.

Τι μένει να αποδειχθεί

Η εταιρεία έχει ξεκινήσει μικρής κλίμακας παραγωγή και ετοιμάζει νέες εγκαταστάσεις για την κατασκευή εξειδικευμένων υλικών. Στόχος είναι η ευρύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσα στα επόμενα χρόνια.

Παρά τον ενθουσιασμό, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι απομένουν κρίσιμα ερωτήματα. Η αντοχή σε ακραία καιρικά φαινόμενα, η ασφάλεια, η διάρκεια ζωής και το πραγματικό κόστος λειτουργίας θα κρίνουν αν το ιπτάμενο αιολικό μπορεί να περάσει σε μαζική χρήση. Αν το πείραμα πετύχει, η αιολική ενέργεια ίσως να μην περιορίζεται πια στη γη, αλλά να αξιοποιεί τον άνεμο εκεί όπου φυσά πιο δυνατά. Πολύ ψηλότερα.

