Γρίπη: 871 νέες εισαγωγές και 8 θάνατοι σε μία εβδομάδα - Συναγερμός από τον ΕΟΔΥ

Ανοδική τάση στη γρίπη με 871 νέες εισαγωγές και 8 θάνατους σε μία εβδομάδα. Έκκληση ΕΟΔΥ για εμβολιασμό και μέτρα προστασίας.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η δραστηριότητα της γρίπης στη χώρα, με τις εισαγωγές στα νοσοκομεία και τις νοσηλείες σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας να καταγράφουν ανοδική πορεία. Αυτό προκύπτει από την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 5-11 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα, παρά τη μικρή υποχώρηση που καταγράφηκε την τελευταία εβδομάδα μέσω του δικτύου επιτήρησης Sentinel της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Αντίθετα, στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (δίκτυο επιτήρησης SARI) σημειώθηκε αύξηση των κρουσμάτων σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αύξηση εισαγωγών και σοβαρών περιστατικών

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ανοδική τάση στις νέες εισαγωγές λόγω γρίπης. Την εβδομάδα 5-11 Ιανουαρίου καταγράφηκαν 871 νέες εισαγωγές, έναντι 722 την προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, αναφέρθηκαν 15 νέα σοβαρά περιστατικά εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, καθώς και οκτώ νέοι θάνατοι.

Από την έναρξη της περιόδου επιτήρησης της γρίπης, έχουν συνολικά καταγραφεί 45 κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 15 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Από τα 2.547 δείγματα που αναλύθηκαν, εντοπίστηκαν 407 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης. Η συντριπτική πλειονότητα αφορούσε τον ιό τύπου Α (406 δείγματα), ενώ καταγράφηκε και ένα δείγμα τύπου Β. Από τα στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα περισσότερα ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3), ενώ ακολουθούσε ο Α(Η1)pdm09.

Έμφαση στον εμβολιασμό και τα μέτρα προστασίας

Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης παραμένει ο εμβολιασμός και απευθύνει ισχυρή σύσταση στις ομάδες υψηλού κινδύνου να εμβολιαστούν χωρίς καθυστέρηση. Παράλληλα, τονίζεται η σημασία της έγκαιρης αναζήτησης ιατρικής φροντίδας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, προκειμένου να χορηγηθεί αντι-ιική αγωγή όπου ενδείκνυται.

Συστήνεται επίσης η χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό, καθώς και η τήρηση βασικών μέτρων ατομικής προστασίας, όπως η αναπνευστική υγιεινή, το συχνό πλύσιμο των χεριών και ο καλός αερισμός των χώρων.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για άλλα αναπνευστικά νοσήματα

Όσον αφορά τη γριπώδη συνδρομή (ILI), καταγράφηκε μικρή μείωση των κρουσμάτων ανά 1.000 επισκέψεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Αντίστοιχα, τα περιστατικά σοβαρής οξείας λοίμωξης του αναπνευστικού (SARI) παρουσίασαν μείωση ανά 1.000 εισαγωγές.

Για τη λοίμωξη COVID-19, η θετικότητα εμφάνισε μικρή υποχώρηση, ωστόσο οι νέες εισαγωγές αυξήθηκαν σε 189, από 147 την προηγούμενη εβδομάδα. Καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση και έξι θάνατοι.

Τέλος, ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) παραμένει σε χαμηλά επίπεδα στην κοινότητα, αν και στα νοσοκομεία καταγράφεται ανοδική τάση, χωρίς να έχει φτάσει τα περσινά μέγιστα επίπεδα.

