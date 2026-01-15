Μαγιορκίνης: «Δεν αποκλείεται και δεύτερη κορύφωση της γρίπης στη συνέχεια του χειμώνα»

«Περνάμε την πρώτη κορύφωση της γρίπης και δεν αποκλείεται να έχουμε και δεύτερη», τόνισε στο Newsbomb ο Γκίκας Μαγιορκίνης - Τι είπε για Mpox και «ασθένεια Χ»

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ως προς τα ποσοστά κρουσμάτων της γρίπης στην κοινότητα και την αντιμετώπισή της, ο Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας στο Newsbomb.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, τόνισε ότι όσον αφορά τη γρίπη η επιστημονική κοινότητα δεν ανησυχεί, καθώς «με βάση τα στοιχεία που έχουμε, περνάμε αυτή τη στιγμή την κορύφωση του στελέχους 'Κ'», ωστόσο δεν απέκλεισε το γεγονός «στη συνέχεια του χειμώνα να έχουμε και δεύτερη κορύφωση άλλων στελεχών».

Ο ίδιος ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία για το πώς ανταποκρίνεται το ΕΣΥ στις νοσηλείες και ενδεχομένως να υπάρξει μια μικρή πίεση, ειδικά αν συνεχιστεί η κορύφωση των στελεχών, ενώ ούτε τα στοιχεία από τους εμβολιασμούς εμπνέουν ανησυχία, καθώς τα ποσοστά εμβολιασμού στην κοινότητα κινούνται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr