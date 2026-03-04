Ηράκλειο - αυτοκτονία επιχειρηματία: Συνέλαβαν τη «μεσίτρια» λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο

Οι κατηγορούμενοι κατά την κρίση εισαγγελέα κι ανακριτή εξαπάτησαν τον 79χρονο επιχειρηματία και τού απέσπασαν σταδιακά ποσό άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του 1,5 έτους.

Στη φυλακή οδηγήθηκε το ζευγάρι που κατηγορείται για την εξώθηση του 79χρονου Ηρακλειώτη επιχειρηματία στην αυτοχειρία, μετά την απάτη που του έστησαν και του απέσπασαν περίπου 1,1 εκατ. ευρώ.

Η 50χρονη «μεσίτρια» και ο 57χρονος σύντροφος της θα πάρουν τον δρόμο για τη φυλακή, για όσα τους αποδίδονται αναφορικά με την αυτοχειρία του 79χρονου επιχειρηματία και αυτοδιοικητικού παράγοντα, στο Ηράκλειο.

