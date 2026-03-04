Δίκη Χρυσής Αυγής: Αύριο η εισαγγελική εισήγηση για τα ελαφρυντικά - Πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία

Συνεχίζεται την Πέμπτη 5/3 η διαδικασία για τα ελαφρυντικά στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Τι ζητούν καταδικασθέντες.

Την Πέμπτη 5/3 θα συνεχιστεί στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων η διαδικασία για τα ελαφρυντικά που ζητούν οι 42 κατηγορούμενοι στη δίκη της Χρυσής Αυγής, πλην εκείνων τα οποία ήδη δέχθηκαν οι δικαστές για δεκατρείς εκ των ενόχων, βάσει της πρωτόδικης απόφασης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση του για πρωί της Πέμπτης, οπότε και θα ολοκληρωθούν τα αιτήματα των συνηγόρων κατηγορουμένων για ελαφρυντικά.

