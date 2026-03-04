Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος

Ακούστε την ενημέρωση του πιλότου...

Τη στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες πως έκλεισε ο εναέριος χώρος της Κύπρου και ως εκ τούτου, η πτήση επιστρέφει στην Αθήνα, κατέγραψε ο φωτορεπόρτερ του Newsbomb.gr Χάρης Γκίκας.

Το πρωί της Τετάρτης έκλεισε ο ενάεριος χώρος της Κύπρου, αφού στον εναέριο χώρο του Λιβάνου εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο, για την αναγνώριση του οποίου, απογειώθηκαν τα ελληνικά F-16. Εκείνη την ώρα, η πτήση Α3 902 της Aegean από Αθήνα προς Λάρνακα, βρισκόταν σε απόσταση 10 λεπτών από την προσγείωση στο αεροδρόμιο. Ωστόσο, δόθηκε εντολή να επιστρέψει στην Αθήνα και ο πιλότος ενημέρωσε άμεσα τους επιβάτες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr