Το κοινό του PlayStation αγκάλιασε την κυκλοφορία του Forza Horizon 5 στο PS5

Ιδιαίτερα θερμή η υποδοχή του Forza Horizon 5 στο PS5

Η έκδοση του Forza Horizon 5 για PlayStation 5 έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία, ξεπερνώντας πρόσφατα τα 5 εκατομμύρια πωλήσεις και παράγοντας έσοδα άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων για τη Microsoft. Ο αναλυτής της Alinea Analytics, Rhys Elliott, αποκάλυψε τα στοιχεία αυτά σε ανάρτηση στο X, σχολιάζοντας ότι η στρατηγική του Xbox να κυκλοφορεί παιχνίδια σε τρίτες πλατφόρμες δεν είναι έκπληξη, δεδομένων των υψηλών στόχων κερδοφορίας της Microsoft.

Forza Horizon 5 crossed 5 million copies sold on PS5 this week (@alineaanalytics estimates)



That's over $300M in revenue from a port of a four-year old game.



Xbox's move to third-party is no mystery, especially given Microsoft's lofty profitability mandates. — Rhys Elliott (@superhys) January 9, 2026

Το Forza Horizon 5 κυκλοφόρησε για PS5 τον Απρίλιο του 2025, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία για Xbox και PC τον Νοέμβριο του 2021.

Η Microsoft δεν δημοσιεύει επίσημα πωλήσεις παιχνιδιών της, αλλά είχε ανακοινώσει 20 εκατομμύρια παίκτες σε Xbox και PC μέσα σε επτά μήνες, συμπεριλαμβανομένων χρηστών Game Pass, ενώ ο πίνακας Hall of Fame δείχνει περίπου 53,7 εκατομμύρια συνολικούς παίκτες, οι περισσότεροι χωρίς να έχουν κάνει αγορά του τίτλου.

Η σειρά Forza Horizon παραμένει μία από τις πιο επιτυχημένες για την Microsoft, με τον ιδρυτή της Playground Games, Gavin Raeburn, να δηλώνει πέρυσι ότι ξεπερνά σε έσοδα ανταγωνιστές όπως τα F1, Need for Speed και The Crew μαζί.

Από το 2024, το Xbox έχει εντατικοποιήσει τις κυκλοφορίες μεγάλων τίτλων του στο PlayStation και το PS5, και αυτά τα νούμερα επιβεβαιώνουν την επιτυχία της στρατηγικής συνεργασίας αυτής.