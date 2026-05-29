Gaming χωρίς όρια Οι τίτλοι που ξεχωρίζουν τον Ιούνιο

Τι κι αν μπήκε το καλοκαίρι; Ο Ιούνιος φέρνει μαζί του ένα σπουδαίο σύνολο από επιστροφές ξεχασμένων franchises, remakes αγαπημένων τίτλων και πιο ιδιαίτερες προτάσεις που καλύπτουν κάθε πιθανό – και απίθανο – γούστο.

Από fighting και strategy τίτλους, μέχρι rally και cult horror εμπειρίες, το line-up του μήνα αποτυπώνει το πόσο πολυδιάστατο έχει γίνει πλέον το gaming. Εμείς κάναμε την ερευνά μας και είμαστε έτοιμοι να σου αποκαλύψουμε ποιοι gaming τίτλοι αξίζουν να βρίσκονται στο ραντάρ σου. Πάμε;

The 7th Guest Remake (4 Ιουνίου)

Ώρα να ταξιδέψουμε μόλις… 33 χρόνια πίσω στον χρόνο, με το remake του The 7th Guest. Το θρυλικό cult horror puzzle των 90s επιστρέφει, προσφέροντας μία εμπειρία που βασίζεται στην ατμόσφαιρα και την εξερεύνηση. Ο τίτλος διατηρεί τους γρίφους και το μυστήριο στο επίκεντρο, διαθέτοντας όμως ανανεωμένα γραφικά και πιο σύγχρονη παρουσίαση. Δεν είναι για όλους: απαιτεί υπομονή και διάθεση για παζλ, όμως αν αρέσκεστε σε παιχνίδια που δίνουν έμφαση στο στόρι, το συγκεκριμένο έχει χαρακτήρα που δύσκολα θα βρείτε αλλού.

eFootball Kick-Off! (4 Ιουνίου)

Η Konami επιχειρεί μία διαφορετική προσέγγιση στο ποδόσφαιρο με το eFootball Kick-Off! το οποίο κυκλοφορεί αποκλειστικά στο Nintendo Switch 2, προσφέροντας πιο άμεσο και προσβάσιμο gameplay – ό,τι πρέπει δηλαδή για το κοινό της κονσόλας. Σε αντίθεση με το EA Sports FC, εδώ το ζητούμενο είναι η ευκολία στον έλεγχο και η διασκέδαση χωρίς πολύπλοκους μηχανισμούς. Με έμφαση στο multiplayer και την arcade προσέγγιση, διαθέτει μία ευρεία γκάμα εθνικών ομάδων για να ζήσεις την εμπειρία του Παγκοσμίου Κυπέλλου (χωρίς πάντως να πρόκειται για το επίσημο παιχνίδι της διοργάνωσης). Η Konami έχει αποδείξει επανειλημμένα πως ξέρει να φτιάχνει καλά «ποδοσφαιράκια» και η τέχνη δεν ξεχνιέται.

Gothic 1 Remake (5 Ιουνίου)

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά RPG των early 00s επιστρέφει πλήρως ανανεωμένο. Ο λόγος για το Gothic της Piranha Bytes το οποίο θα μας απασχολήσει εκ νέου. Το Gothic 1 Remake θα μας μεταφέρει 25 χρόνια έπειτα από την πρώτη φορά σε έναν μεσαιωνικό κόσμο φαντασίας όπου άνθρωποι και orc επιδίδονται σε έναν πόλεμο χωρίς οίκτο. Το remake κρατά τη δομή και την ατμόσφαιρα του αρχικού παιχνιδιού, όμως επενδύει σε σύγχρονα γραφικά και πιο προσβάσιμο χειρισμό. Ο κόσμος παραμένει σκληρός και απαιτητικός χωρίς να χαρίζεται στον παίκτη, τίγκα στη μαυρίλα φυσικά. Ένα RPG με old-school gaming φιλοσοφία που συνιστά μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες του καλοκαιριού.

R-Type Tactics 1 & 2 Cosmos (18 Ιουνίου)

Η σειρά R-Type επιστρέφει στο προσκήνιο με το Cosmos – δύο tactical shooters στη συσκευασία του ενός. Στην ουσία, πρόκειται για remakes των δύο campaigns του αρχικού παιχνιδιού που είχαν κυκλοφορήσει το 2007 στο PSP. Πρόκειται για ένα turn-based strategy όπου πρωταρχικό ρόλο στα 58 του επίπεδα παίζουν ο σωστός σχεδιασμός, η στρατηγική και η διαχείριση των μονάδων. Το remake βελτιώνει την παρουσίαση (διατηρώντας φυσικά τα sci-fi vibes), κάνοντας παράλληλα την όλη εμπειρία πιο προσιτή σε νέους παίκτες – ό,τι πρέπει για να κάνεις τα πρώτα σου βήματα στη σειρά.

Dead or Alive 6 Last Round (25 Ιουνίου)

Η σειρά Dead or Alive επιστρέφει με μία έκδοση που βασίζεται στο γνώριμο, ακατάπαυστο gameplay, διανθίζοντάς το ωστόσο με βελτιώσεις σε animations, physics και τη συνολική ροή της μάχης. Το Last Round αποτελεί επί της ουσίας την πιο «γεμάτη» εκδοχή του franchise μέχρι σήμερα, με έξτρα περιεχόμενο και βελτιώσεις που κάνουν το παιχνίδι πιο ισορροπημένο. Αν σου αρέσουν τα fighting games που βασίζονται στην ταχύτητα και τα counters, στο Last Round θα βρεις ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.

#DRIVE Rally (28 Ιουνίου)

Εμπνευσμένο από τα arcade rally games των 90s, το #DRIVE Rally δεν ασχολείται με physics και ρεαλισμό αλλά με την αγνή, καθαρόαιμη ψυχαγωγία. Δεν έχει σημασία αν είσαι βετεράνος των αγώνων ταχύτητας ή νέος στο τιμόνι. Με αισθητική που παραπέμπει στη «χρυσή» εποχή του είδους, διαθέτει πλήθος modes, συμπεριλαμβανομένου και local party με τη συμμετοχή 12 παικτών! Προσφέρει πάνω από 600 χιλιόμετρα διαδρομών σε έξι διαφορετικές τοποθεσίες, 25 προσαρμόσιμα θρυλικά οχήματα και έξι συνοδηγούς που θα σε βοηθήσουν να φτάσεις και να ξεπεράσεις τα όριά σου!