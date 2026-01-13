Απίστευτο «καρφί» Σηφάκη: «17 χρόνια το κάνω, Σοϊλέδης δεν είμαι!» (vid)

Ο πρώην τερματοφύλακας απάντησε στο σχόλιο παίκτη της αντίπαλης ομάδας του Survivor, θυμίζοντας ατάκα του Άρη Σοϊλέδη που είχε γίνει viral.

Τις πρώτες «κόντρες» στο Survivor ανάμεσα στους Αθηναίους και στους Επαρχιώτες παρακολούθησαν οι τηλεθεατές το βράδυ της Δευτέρας (12/1), μόλις στο δεύτερο επεισόδιο του νέου κύκλου του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Στο επίκεντρο Μιχάλης Σηφάκης και ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι είχαν μια διαφωνία κατά την διάρκεια του συμβουλίου του νησιού, έπειτα από ερωτήσεις του Γιώργου Λιανού.

Ο αθλητικογράφος μιλώντας για τον πρώην τερματοφύλακα στον παρουσιαστή του Survivor είπε: «Ο Μιχάλης είναι τερματοφύλακας... Οι τερματοφύλακες ξέρεις τι κάνουν; Ενενήντα λεπτά δεν σταματάνε να μιλάνε, σε σημείο να σου σπάνε τα νεύρα. 20-30 χρόνια κάνει αυτό το πράγμα».

Τότε ο Μιχάλης Σηφάκης πήρε τον λόγο και τον διόρθωσε: «17...» για να πετάξει στη συνέχεια το... καρφί του: «Σοϊλέδης δεν είμαι...», εννοώντας την ατάκα που είχε πει ο Άρης Σοϊλέδης στον επικό καβγά του με τον Τάκη Καραγκούνια σε παλαιότερο κύκλο του Survivor.

To επεισόδιο και τα... 30 χρόνια καριέρας

Στο Survivor του 2022 ο Άρης Σοϊλέδης και ο Τάκης Καραγκούνιας μετά από μια διαμάχη κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια και χρειάστηκε η παρέμβαση των συμπαικτών τους και των ανθρώπων της παραγωγής για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Τότε ο πρώην ποδοσφαιριστής μεταξύ άλλων τόνισε ότι έχει 30 χρόνια καριέρας, ατάκα που έγινε viral στα social media.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Τάκης Καραγκούνιας είπε πως θα ήταν καλύτερα, η αντίπαλη ομάδα να ψηφίσει τον Άρη Σοϊλέδη προς αποχώρηση, καθώς έχει μεγάλη δυναμική στο κοινό. Κάτι που ο πρώην ποδοσφαιριστής δεν άφησε αναπάντητο, με αποτέλεσμα η ένταση να αρχίσει να ανεβαίνει επικίνδυνα.

«Υποτιμά τον ανδρισμό μου κι όλα αυτά. Δεν σέβεται. Δεν ξέρω πως ήταν έξω. Έχει γίνει χειρότερος, Να πάψει να υποτιμά ανθρώπους… Μου έχει φερθεί άσχημα και πουλά τσαμπουκά. Ξεκαβάλα το καλάμι… Πουλάς θέατρο» είπε ο Καραγκούνιας.

Σε εκείνο το σημείο ο Σοϊλέδη σηκώθηκε όρθιος και άρχισε να ουρλιάζει «Θέλω να φύγω τώρα. Έχω 30 χρόνια καριέρα και θα με ξεφτιλίσει αυτός; Το σκουπίδι;», με τον Καραγκούνια να του απαντά: «Νούμερο, βρίζεις όλον τον κόσμο. Κι αν παίζεις μπάλα τι είσαι ρε αλήτη;».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ