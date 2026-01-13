Το «θαύμα» της Ντόνια Λαβίνια: Οδηγεί στα 97 της και δεν αποχωρίζεται το αυτοκίνητό της

Στα 97 της χρόνια η Ντόνια Λαβίνια συνεχίζει να οδηγεί και να ζει μόνη της. Η άδεια οδήγησης, η Chevette του 1976 και η ανεξαρτησία που δεν διαπραγματεύεται.

Το παράδειγμα της Ντόνια Λαβίνια μοιάζει με μικρό θαύμα καθημερινότητας. Στα 97 της χρόνια συνεχίζει να οδηγεί, να μετακινείται μόνη της και να διατηρεί έναν τρόπο ζωής που για πολλούς θεωρείται αδιανόητος σε αυτή την ηλικία. Η άδειά της παραμένει σε ισχύ έως το 2026, όμως για την ίδια το ζήτημα δεν είναι απλώς τυπικό. Είναι βαθιά συνδεδεμένο με την έννοια της ελευθερίας. «Η ανεξαρτησία έρχεται πρώτη», λέει με απόλυτη βεβαιότητα.

Δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσει κανείς τι προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση: το γεγονός ότι οδηγεί στα 97 ή ότι εδώ και τέσσερις δεκαετίες κινείται με το ίδιο αυτοκίνητο. Η Chevette του 1976 δεν είναι απλώς ένα μέσο μεταφοράς, αλλά κομμάτι της ζωής της. Τη φροντίζει σχολαστικά, την καθαρίζει η ίδια και εμπιστεύεται τη συντήρησή της μόνο στον μηχανικό που γνωρίζει εδώ και χρόνια. Στους δρόμους της περιοχής, το αυτοκίνητο είναι άμεσα αναγνωρίσιμο, όπως και η ιδιοκτήτριά του.

Η Λαβίνια ζει μόνη της, έχοντας γύρω της μια δεμένη οικογένεια. Παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα βρίσκονται κοντά, την επισκέπτονται συχνά και τη στηρίζουν όταν χρειάζεται. Όμως η ίδια είναι ξεκάθαρη: ο καθένας στο σπίτι του. Η επιλογή να διατηρεί το δικό της νοικοκυριό αποτελεί συνειδητή στάση ζωής και σύμβολο αυτονομίας.

Η οδήγηση, για εκείνη, είναι κάτι περισσότερο από συνήθεια. Είναι η πραγμάτωση μιας ελευθερίας που στερήθηκε στα παιδικά της χρόνια, όταν ανέλαβε ευθύνες πολύ νωρίς. Σήμερα, το τιμόνι είναι το «παιχνίδι» της, η καθημερινή της απόδραση.

Στη Βραζιλία, όπου ζει, η λήξη της άδειας οδήγησης πλησιάζει και η απόφαση για ανανέωση παραμένει ανοιχτή. Δεν είναι απλώς μια υπογραφή σε ένα έγγραφο, αλλά το ερώτημα αν θα συνεχίσει να ορίζει μόνη τον ρυθμό της ζωής της. Προς το παρόν, μπορεί. Και αυτό είναι που μετρά περισσότερο.

