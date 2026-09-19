Επικοινωνιακή «φούσκα» της Τουρκίας τα περί μετακίνησης κομάντος απέναντι από τη Σάμο
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Οι 13 κινήσεις μέσα σε δύο χρόνια, όπως τις παρουσιάζει ο αμυντικός αναλυτής αντιστράτηγος (ε.α) Λάζαρος Καμπουρίδης.
Ντόμινο αντιδράσεων έχει προκαλέσει η πληροφορία, η οποία διακινήθηκε σε τουρκικά ΜΜΕ και ανακυκλώθηκε κατόπιν και από τον εγχώριο Τύπο, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία μετακινεί Ταξιαρχία Καταδρομών στα Σώκια (σσ τουρκικά Soke), κοντά στη Σάμο.
Κατά πόσο όμως αυτή η πληροφορία είναι αληθινή και όχι μια ακόμη επικοινωνιακή «φούσκα» της Τουρκίας στο αδιάκοπο παιχνίδι των εντυπώσεων, το οποίο συνοδεύεται διαρκώς από λεονταρισμούς; Σε σημείο που και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παραδέχτηκε στη χθεσινή του συνέντευξη ότι «η θάλασσα αγριεύει».
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