Επικοινωνιακή «φούσκα» της Τουρκίας τα περί μετακίνησης κομάντος απέναντι από τη Σάμο

Οι 13 κινήσεις μέσα σε δύο χρόνια, όπως τις παρουσιάζει ο αμυντικός αναλυτής αντιστράτηγος (ε.α) Λάζαρος Καμπουρίδης.

Ντόμινο αντιδράσεων έχει προκαλέσει η πληροφορία, η οποία διακινήθηκε σε τουρκικά ΜΜΕ και ανακυκλώθηκε κατόπιν και από τον εγχώριο Τύπο, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία μετακινεί Ταξιαρχία Καταδρομών στα Σώκια (σσ τουρκικά Soke), κοντά στη Σάμο.

Κατά πόσο όμως αυτή η πληροφορία είναι αληθινή και όχι μια ακόμη επικοινωνιακή «φούσκα» της Τουρκίας στο αδιάκοπο παιχνίδι των εντυπώσεων, το οποίο συνοδεύεται διαρκώς από λεονταρισμούς; Σε σημείο που και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παραδέχτηκε στη χθεσινή του συνέντευξη ότι «η θάλασσα αγριεύει».

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