Delta Force: Η απόλυτη μυστική μονάδα ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ που έπιασε τον Μαδούρο

Η ιστορία πίσω από την μυστική Delta Force που κατάφερε να συλλάβει τον Νικολάς Μαδούρο.

Η Delta Force που φέρεται να προχώρησε στην σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο αποτελεί εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες τη σκιά πίσω από τις πιο κρίσιμες στρατιωτικές και αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για μια μονάδα που σπάνια αναφέρεται επίσημα, ακόμη πιο σπάνια φωτογραφίζεται και σχεδόν ποτέ δεν μιλά δημόσια για τις αποστολές της. Παρ’ όλα αυτά, το αποτύπωμά της στη σύγχρονη στρατιωτική ιστορία είναι καθοριστικό.

Επισήμως, η Delta Force φέρει την ονομασία 1st Special Forces Operational Detachment–Delta και υπάγεται στη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων του Αμερικανικού Στρατού. Ανεπισήμως, θεωρείται η πιο επίλεκτη και μυστική μονάδα των ΗΠΑ, σχεδιασμένη για αποστολές που δεν μπορούν –ή δεν πρέπει– να ανατεθούν σε συμβατικές δυνάμεις.

Η γέννηση της Delta Force και το στρατηγικό κενό των ΗΠΑ

Η Delta Force ιδρύθηκε το 1977, σε μια περίοδο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες συνειδητοποιούσαν ότι υστερούσαν σημαντικά στην αντιμετώπιση διεθνών τρομοκρατικών απειλών και επιχειρήσεων διάσωσης ομήρων. Εκείνη η περίοδος είχε αναδείξει την ανάγκη για μια μόνιμη, άρτια εκπαιδευμένη μονάδα ειδικών αοστολών, ικανή να δρα ταχύτατα οπουδήποτε στον κόσμο.

Ιδρυτής της ήταν ο Charles Beckwith, αξιωματικός με εμπειρία στο βρετανικό SAS. Ο Beckwith πίστευε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονταν ένα αντίστοιχο σώμα, με απόλυτη αυτονομία, ευελιξία και αυστηρά κριτήρια επιλογής.

Η Delta Force δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτόν τον σκοπό: αντιτρομοκρατία, διάσωση ομήρων, μυστικές επιχειρήσεις και εξουδετέρωση στόχων υψηλής αξίας.

Operation Eagle Claw: Η αποτυχία που άλλαξε το δόγμα

Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία της Delta Force ήρθε το 1980, με την Operation Eagle Claw, την αποτυχημένη απόπειρα διάσωσης Αμερικανών ομήρων στο Ιράν. Η επιχείρηση κατέληξε σε τραγωδία, με απώλειες προσωπικού και σοβαρό πλήγμα στο κύρος των ΗΠΑ.

Ωστόσο, αυτή η αποτυχία αποτέλεσε καταλύτη αλλαγών, καθώς οδήγησε στη ριζική αναδιοργάνωση των ειδικών επιχειρήσεων, στη δημιουργία της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (USSOCOM) και στην επιχειρησιακή αναβάθμιση της Delta Force. Από εκείνο το σημείο και μετά, η μονάδα άρχισε να διαμορφώνει το σύγχρονο αμερικανικό δόγμα ειδικών αποστολών.

Από τον Παναμά στο Μογκαντίσου: Επιχειρήσεις που έγραψαν ιστορία

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, η Delta Force συμμετείχε ενεργά στην αμερικανική εισβολή στον Παναμά, το 1989, συμβάλλοντας στη σύλληψη του στρατιωτικού ηγέτη Manuel Noriega.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1993, η μονάδα ενεπλάκη στις σφοδρές συγκρούσεις στη Σομαλία και ειδικότερα στη μάχη του Μογκαντίσου, η οποία μάλιστα αργότερα έγινε και ταινία. Οι αστικές επιχειρήσεις εκεί ανέδειξαν τον ακραίο κίνδυνο αλλά και την αποτελεσματικότητα της Delta Force, με τα γεγονότα να γίνονται ευρύτερα γνωστά μέσα από το αφήγημα του Black Hawk Down.

Η Delta Force στον «Πόλεμο κατά της Τρομοκρατίας»

Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, η Delta Force μετατράπηκε σε κεντρικό πυλώνα της παγκόσμιας αντιτρομοκρατικής στρατηγικής των ΗΠΑ.

Επιχειρήσεις σε Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία και άλλες περιοχές στόχευαν: στην εξάρθρωση τρομοκρατικών δικτύων στην εξουδετέρωση ηγετικών στελεχών στη διάσωση ομήρων σε εχθρικό περιβάλλον

Το 2019, η μονάδα φέρεται να συμμετείχε στην επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο του ηγέτη του ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως δύναμη «τελικής παρέμβασης».

Εκπαίδευση, επιλογή και απόλυτη μυστικότητα

Η ένταξη στη Delta Force θεωρείται από τις πιο δύσκολες διαδικασίες παγκοσμίως. Οι υποψήφιοι προέρχονται από επίλεκτες μονάδες και υποβάλλονται σε εξαντλητικές δοκιμασίες:

σωματικής αντοχής

ψυχολογικής πίεσης

λήψης αποφάσεων σε ακραίες συνθήκες

Η μυστικότητα αποτελεί θεμέλιο της μονάδας. Οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν επιβεβαιώνονται ποτέ επίσημα, ενώ πολλές αποκαλύπτονται μόνο μετά από δεκαετίες.

Γιατί η Delta Force παραμένει κομβική σήμερα

Στον σύγχρονο κόσμο των υβριδικών απειλών, της τρομοκρατίας και των γεωπολιτικών εντάσεων, η Delta Force συνεχίζει να λειτουργεί εκεί όπου:

η διπλωματία αποτυγχάνει

οι συμβατικές δυνάμεις δεν επαρκούν

και ο χρόνος είναι κρίσιμος

Η ιστορία της Delta Force δεν είναι απλώς στρατιωτική. Είναι η ιστορία του πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμόρφωσαν το μοντέλο των σύγχρονων ειδικών επιχειρήσεων, με μια μονάδα που δρα στη σκιά αλλά επηρεάζει καθοριστικά τις παγκόσμιες εξελίξεις.

