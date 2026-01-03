Οι ΗΠΑ «χτύπησαν» τη Βενεζουέλα και συνέλαβαν τον Μαδούρο

Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα με τις ΗΠΑ να πραγματοποιούν μεγάλης κλίμακας επίθεση στη χώρα και τον Τραμπ να ανακοινώνει ότι συνελήφθη ο Μαδούρο.

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν μέσα στη νύχτα το Καράκας και την περιφέρειά του, κάνοντας τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να καλέσει σε «επιστράτευση» μετά «τη στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το Καράκας κατήγγειλε μια «πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση» των Ηνωμένων Πολιτειών, έπειτα απ' αυτές τις εκρήξεις που διήρκεσαν περισσότερο από μία ώρα και τις οποίες ο κολομβιανός πρόεδρος Γκουσάβο Πέτρο απέδωσε, καταδικάζοντάς τις, σε μια επίθεση «με πυραύλους».

Τα τηλεοπτικά δίκτυα CBS News και Fox News επικαλέσθηκαν ανώνυμους αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι έκαναν λόγο για εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων, μια πληροφορία που δεν επιβεβαιώθηκε αμέσως από την αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Νικολάς Μαδούρο ότι είναι επικεφαλής ενός εκτεταμένου δικτύου λαθρεμπορίου ναρκωτικών, κάτι που ο ενδιαφερόμενος διαψεύδει κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι θέλουν να τον ανατρέψουν για να αρπάξουν τα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας, τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

«Συλλάβαμε τον Μαδούρο»

Λίγο αργότερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε πως ο ηγέτης της Βενεζουέλας βρισκόταν μαζί με τη σύζυγό του και αμφότεροι μεταφέρθηκαν εκτός χώρας. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποίησαν με επιτυχία μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθη και μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός της χώρας. Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Σήμερα στις 11 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στο Mar-a-Lago. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Οι πρώτες εκρήξεις

Οι πρώτες ισχυρές εκρήξεις ακούσθηκαν λίγο πριν από τις 02:00 το πρωί (08:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας και στα περίχωρα της πρωτεύουσας και συνεχίσθηκαν μέχρι τις 03:15 (09:15 ώρα Ελλάδας), διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Η Βενεζουέλα απορρίπτει και καταγγέλλει την πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του εδάφους και του πληθυσμού της στις πολιτικές και στρατιωτικές τοποθεσίες του Καράκας και των πολιτειών Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα γύρω από το Καράκας», σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

«Μια τέτοια επίθεση απειλεί τη διεθνή ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων», διαβεβαιώνει το Καράκας. «Ο στόχος αυτής της επίθεσης δεν είναι άλλος παρά η αρπαγή των στρατηγικών πόρων της Βενεζουέλας και ιδιαίτερα του πετρελαίου της και των ορυκτών της, καθώς επιχειρεί να συντρίψει δια της ισχύος την πολιτική ανεξαρτησία του Έθνους», συνεχίζει η ανακοίνωση. Η κυβέρνηση «καλεί όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της χώρας να ενεργοποιήσουν τα σχέδια επιστράτευσης και να απορρίψουν αυτή την ιμπεριαλιστική επίθεση», σύμφωνα με το κείμενο.

Οι εκρήξεις αυτές σημειώνονται ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει χερσαία πλήγματα εναντίον της Βενεζουέλας και δήλωσε πως οι μέρες του Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες», αφού ανέπτυξε ένα πολεμικό στολίσκο στην Καραϊβική.