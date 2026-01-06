Οι επιστήμονες μετακίνησαν τον Νότιο Πόλο: Γιατί αλλάζει θέση κάθε χρόνο

Καθώς η ανθρωπότητα υποδέχθηκε το 2026, οι επιστήμονες στην Ανταρκτική έκαναν κάτι που φαίνεται σχεδόν αδύνατο: μετακίνησαν τον Νότιο Πόλο.

Κάθε 1η Ιανουαρίου, οι επιστήμονες στην Ανταρκτική μετακινούν τον δείκτη του γεωγραφικού Νότιου Πόλου λόγω της αργής ροής του πάγου.

Παρά την κοινή αντίληψη, ο Νότιος Πόλος δεν είναι ένα απόλυτα σταθερό σημείο στη Γη. Ο γεωγραφικός Νότιος Πόλος βρίσκεται στο νότιο άκρο του πλανήτη, σχεδόν στο κέντρο της Ανταρκτικής, αλλά δεν συμπίπτει με τον μαγνητικό ή τον γεωμαγνητικό Νότιο Πόλο, οι οποίοι μετακινούνται συνεχώς λόγω αλλαγών στο μαγνητικό πεδίο της Γης.

Αυτό που έκαναν οι επιστήμονες δεν είχε σχέση με μαγνητικά φαινόμενα, αλλά με την επανεγκατάσταση του δείκτη πάνω στον πάγο.

Το στρώμα πάγου της Ανταρκτικής κινείται περίπου 10 μέτρα ετησίως, πράγμα που σημαίνει ότι ο δείκτης πρέπει να επανατοποθετείται κάθε χρόνο για να παραμένει ακριβώς στον γεωγραφικό Νότιο Πόλο.

Ο παγετώνας λειτουργεί σαν αργός παγωμένος ποταμός, με πάγο που ρέει από το κέντρο της Ανταρκτικής προς τη θάλασσα. Οι θερμές ωκεάνιες ροές αποσταθεροποιούν μερικούς παγετώνες, και αν καταρρεύσουν, η στάθμη της θάλασσας θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά.

Στον αμερικανικό σταθμό Amundsen-Scott, η τελετή της Πρωτοχρονιάς περιλάμβανε λίγη χιουμοριστική νότα για ένα από τα πιο μοναδικά επιστημονικά γεγονότα στον πλανήτη.

