Σέρρες: Ομολόγησε ο 16χρονος για τον ξυλοδαρμό που προκάλεσε τον θάνατο 17χρονου

Σοκ στις Σέρρες: Ο 16χρονος ομολόγησε τον ξυλοδαρμό του 17χρονου, υποστηρίζοντας πως η επίθεση έγινε για προσωπικές διαφορές. Όλο το χρονικό της υπόθεσης.

Τον ξυλοδαρμό που κατέληξε στον θάνατο ενός 17χρονου μαθητή στις Σέρρες φέρεται να ομολόγησε ο 16χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές. Ο ανήλικος παραδέχθηκε την εμπλοκή του στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι επιτέθηκε στο θύμα επειδή, όπως ισχυρίστηκε, του έστελνε μηνύματα και ενοχλούσε την κοπέλα με την οποία διατηρούσε σχέση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Παράλληλα, ο φίλος του ανήλικου δράστη, ο οποίος αρχικά αναζητούνταν, εντοπίστηκε και προσήχθη στην Ασφάλεια Σερρών. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν προκύπτουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν άμεση συμμετοχή του στον ξυλοδαρμό.

To χρονικό της υπόθεσης

H οικογένεια του 17χρονου δήλωσε την εξαφάνισή του, καθώς δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι μετά τη νυχτερινή του έξοδο. Οι ώρες περνούσαν χωρίς κανένα σημάδι ζωής, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στους οικείους του.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 17χρονος βρισκόταν έξω με έναν φίλο του, κοντά σε κατάστημα τυχερών παιγνιδιών, όταν εμφανίστηκε ο 16χρονος συνοδευόμενος από άλλο άτομο. Μόλις τον αντίκρισε, του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, χτυπώντας τον με αγκωνιά στο κεφάλι, και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο.

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο 17χρονος κατάφερε να επιστρέψει μόνος στο σπίτι του χωρίς να γίνει αντιληπτός. Νιώθοντας αδιαθεσία, κατέβηκε στο υπόγειο για να ξεκουραστεί. Το επόμενο πρωί, η αδελφή του τον εντόπισε νεκρό, βυθίζοντας την οικογένεια και την τοπική κοινωνία στο πένθος. Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.

